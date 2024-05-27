27 May 2024 - 09:30- Gündem G:

29 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Gerede, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

29 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Merkez, Gerede, Mudurnu, Dörtdivan, dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
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29 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Gerede, Mudurnu, Dörtdivan dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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29 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZSİYAMOĞLU, TAŞÇILARMENGEN YOLU, SEMERCİLER MERKEZ29.05.202410:0012:00
BOLUMERKEZALAGÖZLER, ÇAYIRKÖY, DOĞANCI, HASAN, IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3. SK., 3.ÇIKMAZ SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK  SK., BOLU BİLECİK YOLU, CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIKMAZ-1. SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., IGDIR MAHALLE YOLU, İNCE KÖPRÜ SK., KAPLICA  CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, MUDURNU  CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, MURAT CANBAŞ CD., OKUL 4. SK., OKUL-2., OKUL-2. SK., OKUL-4. SK., PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU, SAÇÇILAR KÖY YOLU, SEKA, SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU, YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK.29.05.202412:0015:00
BOLUGEREDEASAGI YAYLA, GÖBÜLERASAGI YAYLA YOLU, DELLER YAYLASI29.05.202414:0017:00
BOLUDÖRTDİVANADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ, AŞAĞI, BAYIR, IMAMLAR, İMAMLAR, KADILAR, KADIRLER, KADİRLER, UZUNLARADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, ANADOLU OTOYOLU, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ MEVKİ DÖRTDİVA, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DR.SADIK AHMET CD., GEREDE YOLU MEVKII, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, UZUNLAR   MAHALLE YOLU, YUNUS EMRE İMAM HATİP ORTAOKUL29.05.202409:3013:00
BOLUMUDURNUASAGI, EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIKASAGI MAHALLE YOLU, MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU29.05.202410:0014:00
# mudurnu, tarih

27 May 2024 - 09:30 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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