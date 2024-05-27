Elektrikli Araç Seçiminde Menzil Önceliği

Elektrikli araç (EV) alışverişinde sürüş menzili, potansiyel alıcıların başlıca endişelerinden biridir. 2024 Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback, bu endişeyi hafifletmek için iyi bir seçenek sunuyor. Ancak, menzil konusunda sınıf lideri değiller. Arkadan çekişli Q4 e-tron 40, tek bir şarjla 265 mil menzile ulaşabilir; bu, günlük işe gidip gelme ve diğer rutin görevler için fazlasıyla yeterli.

Geniş ve Pratik Kargo Alanı

Q4 e-tron, benzinle çalışan Q5 modeline benzer kargo alanı sunuyor. Ancak, daha şık görünümlü Q4 e-tron Sportback, estetik uğruna bir miktar kargo alanından feragat ediyor. Rakipler arasında yer alan Volvo XC40 Recharge ve Tesla Model Y, benzer özelliklerle daha uzun menzil sunuyor. Audi ise teknoloji dolu kabini ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor.

2024'teki Yenilikler

2024 yılında, tüm Q4 e-tron modellerinde şerit merkezleme özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleyici standart hale geldi. Ayrıca, direksiyon simidi, rejeneratif frenleme seviyelerinin hızlı ayarlanmasına olanak tanıyan direksiyondan kumandalı vites değiştiricilere sahip. Premium modellerde yer alan Kolaylık paketi, programlanabilir bir garaj kapısı açıcı eklerken, Premium Plus ve Prestige donanımlarında bu özellik standart olarak sunuluyor. Ayrıca, Q4 e-tron 50 modelleri daha güçlü ve verimli elektrik motorlarına sahip yeni 55 modeliyle değiştirildi. 55 aktarma organı, toplam 335 beygir gücü ve maksimum 258 mil menzil sunuyor.

Fiyatlandırma ve Önerilen Donanım

2024 Audi Q4 e-tron'un fiyatları 50.995 dolardan başlayarak, donanım ve seçeneklere bağlı olarak 66.395 dolara kadar çıkıyor. Premium Plus donanımı, elektrikle çalıştırılan bagaj kapağı, dört yönde elektrikle ayarlanabilen yolcu koltuğu, SiriusXM uydu radyo, kablosuz akıllı telefon şarj paneli, anahtarsız giriş gibi özellikler ekliyor. Dört tekerlekten çekişli 55 aktarma organı, daha fazla beygir gücü sunarak tavsiye edilen bir seçenek oluyor.

EV Motoru, Gücü ve Performansı

Giriş seviyesi Q4 e-tron 40, arka tekerleklere güç sağlayan 201 hp'lik tek bir elektrik motoruyla geliyor. Henüz bu konfigürasyonu test edemedik, ancak benzer Volkswagen ID.4'ten pek etkilenmemiştik. Dört tekerlekten çekişli Q4 e-tron 50 ve Q4 e-tron Sportback 50 modelleri 295 beygir gücü üretirken, 55 modelleri 335 beygir gücü üretiyor. Q4 e-tron'un sürüşü pürüzsüz ve dar dönüş yarıçapı ile manevra kabiliyeti yüksek olsa da, direksiyon hissi biraz yapay.

0-60 MPH Performansı

Q4 e-tron 50, testlerde 5,6 saniyede 60 mil/saat hıza ulaştı. Bu, Q4 e-tron 40'ın 7,9 saniyelik tahmininden daha tatmin edici. Ancak, benzinli Audi Q5 SUV kadar hızlı değil. Şehirde, Q4 e-tron 50'nin güç aktarım mekanizması yeterince güçlü hissettiriyor, ancak otoyolda geçişlerde daha uyuşuk kalıyor. Yeni 55 modelleri ise daha hızlı hızlanma sunacak.

Menzil, Şarj ve Pil Ömrü

Q4 e-tron'un 77,0 kWh pil paketi, tek motorlu 40 aktarma organıyla 265 mil menzil sağlıyor. Dört tekerlekten çekişli 50 aktarma organı, tahmini 236 mil (kare sırtlı model) ve 242 mil (Sportback) menzil sunuyor. Yeni 55 modeli ise 258 mil menzil sunuyor. 150 kW hızlı şarjı destekleyen tüm modeller, 36 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj olabiliyor. Genesis GV60'tan daha yavaş şarj olsa da, ortalama 87 kW DC Hızlı Şarj oranıyla yüzde 10'dan yüzde 90'a 44 dakikada şarj oluyor.

Yakıt Ekonomisi ve Gerçek Dünya MPG'si

Q4 e-tron 40, 112 MPGe şehir ve 94 MPGe otoyol sonuçlarıyla en yüksek yakıt verimliliği derecelerine sahip. Q4 e-tron 50 ise 100 MPGe şehir ve 89 MPGe otoyol dereceleri alıyor. 55 model henüz derecelendirilmedi. Q4 e-tron 50 ile yapılan sürüşte 93 MPGe birleşik derecelendirme elde edildi.

İç Mekan, Konfor ve Kargo

Audi Q4 e-tron, en son teknolojiye sahip kabin sunuyor. 10,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve 11,6 inçlik bilgi-eğlence sistemi dokunmatik ekranı bulunuyor. Beş kişilik oturma kapasitesi ve gazla çalışan Q5 ile benzer kargo alanı sunuyor. Arka koltuğun arkasına sekiz, koltuk arkaları katlanmış halde 22 el bagajı sığdırılabiliyor.

Bilgi-Eğlence ve Bağlantı

Q4 e-tron, Audi'nin MMI sisteminin en son sürümüne sahip. 10,3 inç dijital gösterge ekranı ve 11,6 inç bilgi-eğlence sistemi dokunmatik ekranı bulunuyor. Artırılmış gerçeklik özelliğine sahip baş üstü ekranı, sürücünün göz hizasına önemli bilgileri yansıtabiliyor.

Güvenlik ve Sürücü Yardımı Özellikleri

Q4 e-tron modelleri, uyarlanabilir hız sabitleyici, şeritte kalma asistanı ve otomatik acil frenleme gibi birçok sürücü destek teknolojisiyle donatılmış. Güvenlik özellikleri arasında standart ileri çarpışma uyarısı, otomatik acil frenleme, kör nokta izleme ve arka çapraz trafik uyarısı bulunuyor. Ayrıca, şerit ortalama özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleyici de mevcut.

Garanti ve Bakım Kapsamı

Audi Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback, dört yıl veya 50.000 mil sınırlı garanti, dört yıl veya 50.000 mil güç aktarma garantisi ve sekiz yıl veya 100.000 mil elektrikli bileşen garantisi sunuyor. Ücretsiz planlı bakım ise bulunmuyor.

Audi Q4 e-tron, menzil endişesini hafifletmek isteyen sürücüler için cazip bir seçenek. Kibar sürüş tavrı, yüksek teknoloji ürünü özellikleri ve şık tasarımı ile öne çıkan bu EV crossover, sürüş keyfi konusunda ise biraz eksik kalıyor.