Mercedes-Benz, 2025 EQS sedan için dikkat çekici güncellemelerle karşımıza çıkıyor. Revize edilmiş ön uç tasarımı ve daha büyük bir pil paketi dahil olmak üzere birçok yenilik, bu elektrikli lüks sedanın dördüncü model yılına daha güçlü girmesini sağlıyor. İşte yeni EQS’in tüm ayrıntıları.

Yenilenen Tasarım ve Geliştirilmiş Özellikler

Mercedes-Benz, 2025 EQS sedan modelinde önemli tasarım değişiklikleri yaptı. Ön kısmı yeniden tasarlanan araç, önceki modellerin ön yüzünde yer alan yıldız desenli ızgaranın yerine, daha klasik ve sofistike bir görünüme sahip yeni bir ızgara tasarımıyla geliyor. Yeni ızgara, siyah arka planla kontrast oluşturan krom çıtalarla dikkat çekiyor. Ayrıca, düz Mercedes-Benz logosu yerine daha geleneksel bir kaput süsü kullanılmış.

İç mekan da önemli değişikliklere uğradı. Arka koltuk yolcuları için lüks ve konfor artırıldı. B sütunundaki klima kontrol havalandırma delikleri krom vurgulara sahip olurken, arka koltuk yastıkları kontrast dikişlerle ve Nappa deri şeritlerle zenginleştirildi. Ekstra konfor arayan müşteriler için Pinnacle donanım ve Executive İç Mekan paketi sunuluyor. Bu paket, arka yolcu koltuğunun 38 dereceye kadar geriye yaslanabilmesini ve ön yolcu koltuğunu öne katlayarak daha fazla bacak mesafesi sunmasını sağlıyor.

Geliştirilmiş Pil Kapasitesi ve Artırılmış Menzil

2025 Mercedes-Benz EQS, yeni bir 118,0 kWh pil paketine sahip. Bu, önceki modelde kullanılan 108,4 kWh pil paketine kıyasla önemli bir artış. Yeni pil paketi, yeniden tasarlanmış rejeneratif frenleme yazılımı ile birlikte, aracın menzilini yüzde 10'dan fazla artırıyor.

Mercedes-Benz, Avrupa WLTP menzil ölçümlerine göre, 2025 EQS sedan modelinin sürüş menzilinin yüzde 11'den fazla arttığını belirtiyor. Bu ölçümleri ABD'ye uyarladığımızda, yeni EQS'in yaklaşık 390 mil menzile sahip olacağını öngörebiliriz. Bu da önceki modellerin yaklaşık 350 mil olan menziline kıyasla büyük bir ilerleme anlamına geliyor.

Performans ve Beklentiler

Yeni EQS'in performans verileri henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, aracın artan pil kapasitesi ve iyileştirilmiş frenleme yazılımı sayesinde daha uzun menzil sunacağı kesin. Car and Driver dergisi, Mercedes-Benz'den güncellenmiş EPA rakamlarını öğrenmek için bilgi talep etti ancak bu rakamların lansman tarihine kadar açıklanması beklenmiyor.

Gerçek dünya testlerinde, önceki EQS modeli 75 mil/saat hızla yapılan otoyol yakıt ekonomisi testinde 350 mil menzil sunmuştu. Yeni modelin bu performansı daha da ileriye taşıması bekleniyor.

Lansman ve Fiyatlandırma

2025 Mercedes-Benz EQS sedanın fiyatlandırması henüz açıklanmadı. Ancak, Mercedes-Benz yetkilileri, hafifçe yenilenen bu modelin bu yılın sonlarında bayilere sunulmaya başlayacağını doğruladı. Fiyat bilgileri ve tam teknik özellikler de lansman tarihine yaklaştıkça netleşecek.

Mercedes-Benz'in elektrikli lüks sedan kategorisindeki bu iddialı adımı, markanın yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. 2025 EQS, artırılmış menzili, yenilenen tasarımı ve zenginleştirilmiş iç mekan özellikleri ile segmentinde güçlü bir konumda yer alacak.

2025 EQS’in Önemi

Yeni EQS, Mercedes-Benz'in elektrikli araç stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Artan pil kapasitesi ve geliştirilmiş menzil, çevre dostu ulaşım çözümlerine olan talebi karşılamak için önemli bir adım. Ayrıca, araç içi konfor ve lüks detaylar, Mercedes-Benz'in marka değerlerini koruyarak modern ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sunma taahhüdünü pekiştiriyor.

Mercedes-Benz, yenilenen EQS ile sadece performans ve menzil konusunda değil, aynı zamanda estetik ve konfor açısından da çıtayı yükseltiyor. Bu da, lüks elektrikli araç pazarında rekabetin kızışacağını gösteriyor.

2025 Mercedes-Benz EQS, birçok yenilikle geliyor. Geliştirilmiş pil kapasitesi ve menzil, yeni tasarım detayları ve artırılmış iç mekan konforu ile EQS, elektrikli lüks sedan kategorisinde öne çıkacak. Mercedes-Benz'in bu yeni modeli, sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor.