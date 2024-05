27 May 2024 - 09:42 - Kültür-Sanat

Türkiye, Loreena McKennitt'in 30. yıl Dünya Turnesine Ev Sahipliği Yapacak

Loreena McKennitt, 30 yıllık kariyerini "The Mask and Mirror 30. Yıl Turnesi" ile taçlandırıyor. 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir, Ankara ve İstanbul'da sahne alacak olan sanatçı, yeni albümü "The Road Back Home" ile hayranlarını büyüleyecek.