Bolu vefat edenler.. 27 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HALİME AKGÜN
Tabaklar Mahallesi halkından, İsmail AKGÜN’ün eşi, merhume Melahat KILIÇARSLAN, Nebahat KEY, Yılmaz AKGÜN’ün anneleri, Öznur AKGÜN, Kemal KEY, Yücel KILIÇARSLAN’ın kayınvalideleri;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Akçabey Köyü mezarlığına defnedilecektir.
HACER YENİAY
Müstakimler Köyü halkından, merhum Tahir YENİAY’ın eşi, Murat YENİAY’ın annesi, Esma YENİAY’ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Müstakimler Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Müstakimler Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MUHSİN YILMAZ
Yakabayat Köyü halkından, Ayşe YILMAZ’ın eşi, Lütfi ve Servet YILMAZ, Aliye ERTÜRK, Huri SARIKAYA’nın babaları, Sağlık Mahallesi Komşular Camii Dernek başkanı;
Cenazesi bugün Yakabayat Köyü Apalar Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yakabayat Apalar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
SADULLAH AKALIN
Mudurnu İlçesi Uzunçam Köyü halkından, Münevver AKALIN’ın eşi, Fatma, Esin, Mehmet ve Erdi AKALIN’ın babaları;
Cenazesi bugün Kültür Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.