- Gündem

Bolu vefat edenler.. 27 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 27 Mayıs 2024 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 27 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
Büyütmek için resme tıklayın

HALİME AKGÜN

Tabaklar Mahallesi halkından, İsmail AKGÜN’ün eşi, merhume Melahat KILIÇARSLAN, Nebahat KEY, Yılmaz AKGÜN’ün anneleri, Öznur AKGÜN, Kemal KEY, Yücel KILIÇARSLAN’ın kayınvalideleri;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Akçabey Köyü mezarlığına defnedilecektir.

HACER YENİAY

Müstakimler Köyü halkından, merhum Tahir YENİAY’ın eşi, Murat YENİAY’ın annesi, Esma YENİAY’ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Müstakimler Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Müstakimler Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MUHSİN YILMAZ

Yakabayat Köyü halkından, Ayşe YILMAZ’ın eşi, Lütfi ve Servet YILMAZ, Aliye ERTÜRK, Huri SARIKAYA’nın babaları, Sağlık Mahallesi Komşular Camii Dernek başkanı;

Cenazesi bugün Yakabayat Köyü Apalar Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yakabayat Apalar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

SADULLAH AKALIN

Mudurnu İlçesi Uzunçam Köyü halkından, Münevver AKALIN’ın eşi, Fatma, Esin, Mehmet ve Erdi AKALIN’ın babaları;

Cenazesi bugün Kültür Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

# mudurnu

27 May 2024 - 09:47 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL