Erdoğan'dan Ekonomiye dair iyimser sinyal...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Etkinliğe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve DEİK Başkanı Nail Olpak da katıldı. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesi için çaba gösterenlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İhracatta yeni rekorlar

Erdoğan, son bir yıl içinde yaşanan deprem ve üst üste yapılan seçimlere rağmen, ihracatta rekor kırıldığını belirtti. DEİK üyelerinin de katkılarıyla ihracatın 255 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Yıllık cari açığın geçen yıl mayıs ayında 57 milyar dolara ulaşırken, mart ayında 31,2 milyar dolara kadar gerilediğini ve altın ve enerji hariç cari dengenin 36,1 milyar dolar fazla verdiğini vurguladı. Erdoğan, büyüme oranlarının umut verici olduğunu ve Türkiye'nin milli gelirinin tarihte ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktığını belirtti.

Dezenflasyon dönemine geçiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde yapılan karamsar senaryoların gerçekleşmediğini ve Türk ekonomisinin rayında ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Ekonomi programlarının önceliğinin enflasyonu tek haneye indirerek milletin refahını artırmak olduğunu belirten Erdoğan, enflasyonda kalıcı bir düşüş hedeflediklerini ve geçici rahatlamalar yerine sürdürülebilir çözümler peşinde olduklarını vurguladı. Aylık enflasyon hedeflerine ulaştıklarını, yıllık bazda ise enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra düşüşe geçmesini beklediklerini ifade etti.

Yatırımcı Güveninin artışı ve İsrail'e yönelik baskılar

Erdoğan, Türkiye'ye yönelik yatırımcı güveninin arttığını ve uygulanan program sayesinde cari işlemler açığının düştüğünü, enflasyon beklentilerinin iyileşmeye başladığını söyledi. Biraz sabır ve dirayetle daha güzel sonuçlar elde edeceklerini belirtti. İsrail'e yönelik ticari baskılarını sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Gazze'deki katliamların sona ermesi için Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla ticaret ve diplomasi alanında baskılarını devam ettireceklerini açıkladı.