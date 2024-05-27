- Teknoloji

2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!

Volvo EX90'ın ilk sürüşü, sessizlik ve konforun mükemmel bir buluşmasını sunuyor. Yeni elektrikli SUV'un teknik detayları, ileri teknolojisi ve lüks iç tasarımı hakkında her şey burada. Volvo'nun geleceğe yönelik adımlarını keşfedin!

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi! mask
2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!
2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Volvo'nun tamamen yeni elektrikli üç sıralı SUV modeli EX90'ın üretim öncesi versiyonuyla ilk sürüşümüzde, ilk dikkat çeken unsur sessizlik oldu. Elektrikli rakiplerinden farklı olarak, EX90 hızlanma sırasında içten yanmalı motor gürültüsü veya yapay sesler üretmiyor. Volvo, teknolojik bir sıçrama yapmamız için böyle skeuomorph'lara ihtiyaç duymuyor ve bu aracın kabinini şimdiye kadarki en sessiz şekilde tasarlamış.

2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!

Volvo'nun Sessiz Felsefesi

Volvo'nun bu elektrikli SUV'da uyguladığı mantıklı felsefe, EX90'ın temelini oluşturuyor. XC90'ın uzun süredir amiral gemisi modeli olarak tanınması ve EX30 EV'nin yeni başlayan alıcıları hedeflemesiyle birlikte, EX90'ın başarısı marka için en önemli öncelik haline gelmiş durumda.

Volvo'nun Hälered Deneme Sahası'nda test sürüşünü gerçekleştirdiğimizde, baş araç dinamiği mühendisi Mattias Davidsson, EX90'ın "tahmin edilebilir, kontrol edilebilir ve rahat" olması gerektiğini vurguladı. EX90'ın yüksek konfor seviyesini sağlamak için, Avrupa'daki arnavut kaldırımlı sokaklardan Los Angeles otoyollarına kadar çeşitli yol koşullarını taklit eden bölümlerden geçtik.2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!

İleri Teknoloji ve Süspansiyon

EX90'ın yeni çift odacıklı havalı süspansiyonu, asfalttaki bozukluklara rağmen aracın rafine, düz ve sağlam hissetmesini sağlıyor. Yüksek hızdaki küçük manevralarda bile aynı özellikleri sergileyen bu süspansiyon sistemi, ön ve arka akstaki hidro burçlarla birlikte çarpma hissini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. 107,0 kWh'lik batarya, aracın ağırlık merkezini düşürerek stabilite hissini artırıyor.2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!

Konfor ve Performans Ayarları

EX90'ın süspansiyon ve direksiyon ayarları iki modda sunuluyor: yumuşak ve sert. Araç, genel kullanımda yumuşak ayarı tercih ediyor ve bu, yolcuların konforunu artırıyor. Yeni tork yönlendirme sistemi, düşük hızlarda çevikliği artırarak kalkış performansını iyileştiriyor.

İç Tasarım ve Teknoloji

Volvo'nun minimalist İskandinav tasarım anlayışı, EX90'ın iç mekanında kendini gösteriyor. Kavisli ahşap kaplamalar, geniş pencereler ve cam tavan, kabine ferah bir hava katıyor. Geri dönüştürülmüş dokuma polyesterden yapılmış "yün" iç mekan ve suni deri seçenekleri, sürdürülebilirlik anlayışını yansıtıyor. Volvo'nun ekran kullanımını minimumda tutması, kullanıcı deneyimini sadeleştiriyor ve dikkat dağınıklığını azaltıyor.2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!

Güvenlik ve Otonom Sürüş Teknolojisi

EX90, Volvo'nun güvenlik konusundaki itibarını sürdürerek, lidar, radar, sekiz kamera ve 12 ultrasonik sensörden oluşan bir sürücü izleme sistemi sunuyor. Bu sistemler, Volvo'nun otonom sürüşe geçiş hazırlıklarının bir parçası olarak işlev görüyor. Büyük batarya ve ek güvenlik sistemleri, aracın ağırlığını artırsa da, enerji depolama ve çift yönlü güç kullanımı gibi avantajlar sağlıyor.

Performans ve Menzi

Volvo EX90'ın EPA tarafından tahmin edilen menzili yaklaşık 300 mil. 402 hp Çift Motorlu dört tekerlekten çekişli model, 60 mil/saat hıza yaklaşık 5,7 saniyede ulaşabiliyor. 510 bg'lik Twin Motor Performance modeli ise bu süreyi bir saniye daha kısaltarak yüksek performans sunuyor.2025 Volvo EX90 ilk sürüş! Sessiz ve lüks elektrikli SUV deneyimi! Fiyatı ve özellikleri neler? Toyota, Volkswagen, Mercedes, Audi, Kia SUV’ların en iyisi geldi!

Lüks ve Konforun Mükemmel Buluşması

Volvo EX90, güvenlik, sağlamlık ve sürdürülebilir malzemelerle donatılmış, lüks ve konforu bir arada sunan bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Eğer Kia EV9 ve Mercedes EQS SUV arasında bir denge arıyorsanız, EX90 mükemmel bir seçenek olabilir. Volvo'nun bu yaz kendi başına test sürüşleri yapmamıza izin vermesiyle, bu sessiz ve lüks SUV'un daha fazla detayını keşfetme fırsatımız olacak.

# avrupa, araç, teknoloji

27 May 2024 - 09:52 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL