Volvo'nun tamamen yeni elektrikli üç sıralı SUV modeli EX90'ın üretim öncesi versiyonuyla ilk sürüşümüzde, ilk dikkat çeken unsur sessizlik oldu. Elektrikli rakiplerinden farklı olarak, EX90 hızlanma sırasında içten yanmalı motor gürültüsü veya yapay sesler üretmiyor. Volvo, teknolojik bir sıçrama yapmamız için böyle skeuomorph'lara ihtiyaç duymuyor ve bu aracın kabinini şimdiye kadarki en sessiz şekilde tasarlamış.

Volvo'nun Sessiz Felsefesi

Volvo'nun bu elektrikli SUV'da uyguladığı mantıklı felsefe, EX90'ın temelini oluşturuyor. XC90'ın uzun süredir amiral gemisi modeli olarak tanınması ve EX30 EV'nin yeni başlayan alıcıları hedeflemesiyle birlikte, EX90'ın başarısı marka için en önemli öncelik haline gelmiş durumda.

Volvo'nun Hälered Deneme Sahası'nda test sürüşünü gerçekleştirdiğimizde, baş araç dinamiği mühendisi Mattias Davidsson, EX90'ın "tahmin edilebilir, kontrol edilebilir ve rahat" olması gerektiğini vurguladı. EX90'ın yüksek konfor seviyesini sağlamak için, Avrupa'daki arnavut kaldırımlı sokaklardan Los Angeles otoyollarına kadar çeşitli yol koşullarını taklit eden bölümlerden geçtik.

İleri Teknoloji ve Süspansiyon

EX90'ın yeni çift odacıklı havalı süspansiyonu, asfalttaki bozukluklara rağmen aracın rafine, düz ve sağlam hissetmesini sağlıyor. Yüksek hızdaki küçük manevralarda bile aynı özellikleri sergileyen bu süspansiyon sistemi, ön ve arka akstaki hidro burçlarla birlikte çarpma hissini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. 107,0 kWh'lik batarya, aracın ağırlık merkezini düşürerek stabilite hissini artırıyor.

Konfor ve Performans Ayarları

EX90'ın süspansiyon ve direksiyon ayarları iki modda sunuluyor: yumuşak ve sert. Araç, genel kullanımda yumuşak ayarı tercih ediyor ve bu, yolcuların konforunu artırıyor. Yeni tork yönlendirme sistemi, düşük hızlarda çevikliği artırarak kalkış performansını iyileştiriyor.

İç Tasarım ve Teknoloji

Volvo'nun minimalist İskandinav tasarım anlayışı, EX90'ın iç mekanında kendini gösteriyor. Kavisli ahşap kaplamalar, geniş pencereler ve cam tavan, kabine ferah bir hava katıyor. Geri dönüştürülmüş dokuma polyesterden yapılmış "yün" iç mekan ve suni deri seçenekleri, sürdürülebilirlik anlayışını yansıtıyor. Volvo'nun ekran kullanımını minimumda tutması, kullanıcı deneyimini sadeleştiriyor ve dikkat dağınıklığını azaltıyor.

Güvenlik ve Otonom Sürüş Teknolojisi

EX90, Volvo'nun güvenlik konusundaki itibarını sürdürerek, lidar, radar, sekiz kamera ve 12 ultrasonik sensörden oluşan bir sürücü izleme sistemi sunuyor. Bu sistemler, Volvo'nun otonom sürüşe geçiş hazırlıklarının bir parçası olarak işlev görüyor. Büyük batarya ve ek güvenlik sistemleri, aracın ağırlığını artırsa da, enerji depolama ve çift yönlü güç kullanımı gibi avantajlar sağlıyor.

Performans ve Menzi

Volvo EX90'ın EPA tarafından tahmin edilen menzili yaklaşık 300 mil. 402 hp Çift Motorlu dört tekerlekten çekişli model, 60 mil/saat hıza yaklaşık 5,7 saniyede ulaşabiliyor. 510 bg'lik Twin Motor Performance modeli ise bu süreyi bir saniye daha kısaltarak yüksek performans sunuyor.

Lüks ve Konforun Mükemmel Buluşması

Volvo EX90, güvenlik, sağlamlık ve sürdürülebilir malzemelerle donatılmış, lüks ve konforu bir arada sunan bir elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Eğer Kia EV9 ve Mercedes EQS SUV arasında bir denge arıyorsanız, EX90 mükemmel bir seçenek olabilir. Volvo'nun bu yaz kendi başına test sürüşleri yapmamıza izin vermesiyle, bu sessiz ve lüks SUV'un daha fazla detayını keşfetme fırsatımız olacak.