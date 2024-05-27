34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin’i Anma Günü Göynük’te coşkuyla kutlandı



Bolu, Göynük'te Büyük Katılımla Anma Etkinliği

Bolu’da 34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin’i Anma Günü etkinliği büyük bir coşku ve katılımla düzenlendi. Etkinlik, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın ilçe girişinde yaptığı dualarla başladı. Bu anlamlı günde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı, marşlarıyla etkinliğe damgasını vurdu.

Mehter Marşları Eşliğinde Yürüyüş ve Saygı Duruşu

Gazi Süleyman Paşa Bulvarı’ndan Göynük Belediyesi önüne kadar Mehter marşları eşliğinde yürüyen katılımcılar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Yürüyüş boyunca coşkulu kalabalık, etkinliğe duydukları saygı ve bağlılıklarını gösterdi.

Tasavvuf Gösterisi ile Dolu Dolu Bir Program

Konuşmaların ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu’nun tasavvuf gösterisi sahnelendi. Etkinlik boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Ünlü İsimler ve Yoğun Katılım

Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu geniş katılım, etkinliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Anma Günü’nün Önemi

34 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Göynük Hz. Akşemseddin’i Anma Günü, hem yerel halkın hem de ülke genelinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu tür etkinlikler, tarih ve kültür bilincini pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. Hz. Akşemseddin’in manevi mirası, bu tür anma günleriyle yeni nesillere aktarılmaya devam ediyor.