Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve Euro'da haftanın ilk gününe bakış

Döviz fiyatları, ithalat ve ihracat yapan firmalar, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için büyük önem taşır. Türkiye'de birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olan dolar ve Euro kurları, her gün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 27 Mayıs Pazartesi günü döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Güncel Dolar ve Euro Kurları

Pazartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla serbest piyasada dolar 32,2210 TL'den alıcı bulurken, 32,2230 TL'den satılıyor. Euro ise 34,9610 TL'den alınırken, satış fiyatı 34,9630 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz Cuma günü doların satış fiyatı 32,2280 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9600 TL idi. Bu veriler, döviz piyasasında küçük dalgalanmaların olduğunu göstermektedir. Döviz kurlarındaki bu değişimler, özellikle dış ticaretle uğraşan firmalar için kritik önem taşır.