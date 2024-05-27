Aladağlar’da Eğitim-Bir-Sen pikniği… Bu kez pankart açmadılar, mangal yaptılar…

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube üyeleri, Aladağlar'da düzenlenen piknikte aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Oyunlar, etkinlikler ve lezzetli yemeklerle dolu bugün, katılımcılar için yılın yorgunluğunu atma fırsatı sundu.

Doğanın kucağında eğlence dolu bir gün

Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube, üyeleri ve aileleri için Aladağlar’da düzenlenen piknik, doğanın eşsiz güzellikleriyle unutulmaz bir gün yaşattı. Genel Başkan Yardımcısı Ali DENİZ'in de katıldığı etkinlik, renkli aktiviteler ve oyunlarla doluydu. Çocuklar çeşitli oyunlarla eğlenirken, yetişkinler de etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Renkli oyunlar ve etkinlikler

Piknik boyunca düzenlenen oyunlar ve etkinlikler, katılımcılar için eğlenceli anlar yarattı. Çocuklar için düzenlenen oyunlar, yetişkinler için yapılan yarışmalar ve etkinlikler, herkesin yüzünü güldürdü. Bu etkinlikler, pikniğin enerjisini artırarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Temiz hava ve lezzetli yemekler

Aladağlar’ın temiz havası, pikniğe katılanların enerjisini tazeledi. Katılımcılar, doğanın tadını çıkarırken birlikte yemek yediler. Semaverlerde kaynayan çaylar ve mangalda pişirilen lezzetli yemekler, pikniğin keyfini artırdı. Bu doğal ortamda birlikte yemek yemek, katılımcılara huzur ve mutluluk verdi.

Yılın yorgunluğunu atma fırsatı

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu bu etkinlikle attı. Aileleriyle birlikte dinlenme ve eğlenme fırsatı bulan üyeler, piknik sayesinde moral buldu. Bu tür etkinlikler, çalışanlar arasındaki bağları güçlendirirken motivasyonu da artırıyor.

Gelecek etkinlikler için büyük motivasyon

Piknik sonunda, Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube yönetimi, etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Katılımcıların gösterdiği ilgi ve destek, gelecekte düzenlenecek etkinlikler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Yönetim, daha farklı ve keyifli etkinliklerde buluşma temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberlik pekişti

Bu piknik, Eğitim-Bir-Sen Bolu 1 Nolu Şube üyeleri için sadece bir dinlenme fırsatı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliklerini pekiştiren bir etkinlik oldu. Üyeler ve aileleri, Aladağlar’ın huzur verici atmosferinde bir araya gelerek dostluklarını ve dayanışmalarını güçlendirdi. Eğitim-Bir-Sen, üyelerine yönelik etkinliklerini sürdüreceğini ve gelecekte daha pek çok organizasyonla çalışanlarının yanında olacağını belirtti.