Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 34. Geleneksel Akşemseddin Anma Günü’ne katıldı!

Göynük’te Anma Günü Etkinlikleri: Davutoğlu ve Eşi Katıldı

Bu ziyaret, Bolu Valiliği himayesinde, Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediye Başkanlığı gözetiminde Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından düzenlenen 34. Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretleri Anma Günü Etkinlikleri sırasında gerçekleşti.

Göynük’te Anma Günü Etkinliklerinin Coşkusu

Akşemseddin Hazretleri’ni anmak için düzenlenen etkinlikler, Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünden başlayan mehteran eşliğindeki protokol yürüyüşü ile başladı. Tören alanına varıldığında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, açılış konuşmaları ve protokol konuşmaları gerçekleşti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Göynük Belediyesi himayesinde düzenlenen 34. Geleneksel Akşemseddin Hazretleri Anma Günü'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, "Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası, Anadolu’nun ilim, irfan, hikmet ve ahlak öncüsü Akşemseddin Hazretleri yolumuza ışık tutmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ve Coşkunyürek’in Samimi Anları

Protokol konuşmalarının ardından, ilahi ekibi ve semazen gösterisi yapıldı. Mehteran gösterisinin ardından misafirlere Hamamönü Meydanı’nda yemek ikram edildi. Etkinlik boyunca Ahmet Davutoğlu ile AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek’in samimi tavırları dikkat çekti. Protokol yürüyüşü sırasında ve etkinlik alanında yan yana duran ikili, sık sık sohbet ederek dostluk mesajları verdiler.

Siyasilerin Yoğun Katılımı

Törenlere Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere, Bolu’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarının tamamı katıldı. AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, anma programına dair yaptığı açıklamada, “Kadim şehrimiz İstanbul'un Mânevi Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han Hz.'nin hocası, hekim, büyük alim, hak aşığı Akşemseddin Hz.'ni vefatının 565. sene-i devriyesinde Göynük'te düzenlenen anma programında rahmet ve hürmetle yâd ettik” dedi.

Geleneksel Etkinliklere Yoğun İlgi

Geleneksel Göynük Akşemseddin Hazretleri Anma Günü Etkinlikleri, sadece Göynüklü vatandaşlar değil, çevre illerden gelen birçok ziyaretçinin de ilgisini çekti. Kalabalık geçen etkinliklerde, Kültür Bakanlığı tarafından sunulan eski usul tasavvufi "meşk" performansı, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Davutoğlu'nun Göynük Ziyareti ve Anma Günü Etkinlikleri

Ahmet Davutoğlu’nun Göynük ziyaretinde yaptığı konuşma, Göynük Belediyesi ve Bolu Valiliği’nin düzenlediği bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Anma günü etkinlikleri, Göynük'ün tarihi ve kültürel mirasının yaşatılması açısından büyük bir öneme sahip. Özellikle Akşemseddin Hazretleri gibi önemli bir şahsiyetin anılması, bölge halkı için büyük bir anlam taşıyor.

Etkinliklerin Kültürel ve Tarihi Önemi

Göynük’te düzenlenen 34. Geleneksel Akşemseddin Hazretleri Anma Günü, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Göynük’teki Anma Günü ve Davutoğlu’nun Mesajları

Ahmet Davutoğlu’nun Göynük’te yaptığı konuşmada, Akşemseddin Hazretleri’nin öğretilerine vurgu yapması, etkinliklerin manevi atmosferini daha da güçlendirdi. Davutoğlu, "Akşemseddin Hazretleri, ilim ve irfanıyla bizlere her zaman yol gösterecektir" diyerek, bu tür anma günlerinin önemine dikkat çekti.