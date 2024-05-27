Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusu Sakarya'da Tatanga engeline takıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu büyük başarı, sarı-kırmızılı taraftarların Sakarya'nın cadde ve sokaklarına taşarak coşkulu kutlamalar yapmasına sebep oldu. Ancak, bu sevinç dolu kutlamalar sırasında Sakaryaspor taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Sevinç sokaklara taştı

Galatasaray taraftarları, şampiyonluk sevincini Sakarya'nın farklı bölgelerinde kutladı. Ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu atan taraftarlar, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde yoğunlaştı. Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlardan bazıları, çocuklarını da bu coşkuya ortak etti. Ancak, kutlamaların devam ettiği sırada Sakaryaspor taraftarları ile yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Sakaryaspor taraftarlarından tepki

Sakaryaspor taraftarları, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına tepkilerini sert bir şekilde gösterdi. Bazı Sakaryaspor taraftarları, Galatasaray forması yakarak protestolarını dile getirdi. İki takım taraftarları arasında çıkan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Olaylar sırasında bir Sakaryaspor taraftarı, polis otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis müdahalesi ve arbede

İki takım taraftarları arasında yaşanan gerilim, polis ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Karşılıklı sloganlarla başlayan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis ekipleri, taraftar gruplarını ayırmak için zor kullanmak zorunda kaldı. Olaylar sırasında gözaltına alınan taraftarlar, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kutlamalar devam etti

Yaşanan olaylara rağmen, Galatasaray taraftarları şehrin muhtelif yerlerinde kutlamalarına devam etti. Sakarya'nın çeşitli bölgelerinde toplaşan taraftarlar, şampiyonluk sevincini coşkuyla yaşamaya devam ediyorlar.