Bolu F Tipi Cezaevi'nde Nurettin Kaya isimli hükümlü 216 gündür ölüm orucu tutuyor

Nurettin Kaya’nın Annesi: “Yüreğim Kaldırmıyor”

Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan ve 216 gündür ölüm orucunda olan Nurettin Kaya'nın annesi Dudu Kaya, oğluyla 6 aydır görüştürülmediğini belirterek, "Ben anneyim artık yüreğim kaldırmıyor. Oğlum ölüm orucunda, rüyalarıma giriyor. Oğlumu görmek, bağrıma basmak istiyorum," dedi.

Talepler ve Durumun Ciddiyeti

Nurettin Kaya, S, R, Y tipi hapishanelerin kapatılması, tutukluların ailelerinin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine sevk edilmesi ve arkadaşlarıyla kalabileceği bir cezaevine sevk edilme talepleriyle 216 gündür ölüm orucunda. Kaya, 29 Şubat'ta Erzurum Dumlu 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilip tek kişilik hücrede tutuluyor.

Annenin Gözyaşları ve Feryadı

Dudu Kaya, oğlunun taleplerinin karşılanmasını ve kendisiyle görüştürülmesini talep ederek, "Benim oğlum elini uzattı yağmur yağmadı, bulut görmedi, bir yudum su içmek istedi su bulamadı. Ölümle karşı karşıya geldi. Kimse bu acıları çekmek istemez ama mecbur kaldı. Ölüm orucunu tercih etti. Görüşüne gittim, hakarete uğradım. Telefonlarımı kestiler. 6 aydır oğlumla görüşemiyorum. Oğlum rüyalarıma giriyor, 'Anne çok üşüyorum' diyor. Oğlum, ateş olur seni ısıtırım diyorum. Ben anneyim artık yüreğim kaldırmıyor," şeklinde konuştu.

Bolu’da Değişmeyen Şartlar

Dudu Kaya, Bolu'daki şartların değişmediğini belirterek, "Oğlum tuz, şeker istiyor, vermiyorlar. Devletin kesesinden değil benim kesemden alacaklar ama almıyorlar. Başsavcılığa yazı yazdı, yatak talep etti. Oğluma yatağını da vermediler. Benim oğlumun talepleri kabul edilsin. Oğlum ölüm orucunda, 6 aydır görüşemiyorum, rüyalarıma giriyor" ifadelerini kullandı.