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Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

Galatasaray, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen kutlamalarla sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı! mask
Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!
Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!
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Galatasaray, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu büyük zafer, hem oyuncular hem de taraftarlar için unutulmaz anlar yaşanmasına neden oldu.

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

İstanbul’a dönüş ve coşkulu karşılama

Galatasaray kafilesi, Konyaspor maçının ardından gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a döndü. Takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen sarı-kırmızılıları, burada binlerce coşkulu taraftar karşıladı. Gece boyunca süren kutlamalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

Şampiyonluk kutlamaları Florya'da

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusuna ev sahipliği yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular, balkona çıkarak tezahüratlar eşliğinde taraftarları selamladı ve şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı. Taraftarlar, meşaleler ve bayraklarla geceyi aydınlatırken, futbolcular da şampiyonluk marşlarına eşlik etti.

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

Taraftarların eşsiz desteği

Galatasaray taraftarları, şampiyonluk yolunda takımlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Hem iç saha maçlarında hem de deplasmanlarda büyük destek veren taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında da takımın yanında oldular. Florya’da düzenlenen kutlamalar, taraftarların takımına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

Gelecek sezon hedefleri

Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlamanın gururunu yaşarken, gelecek sezon için de büyük hedefler belirlemiş durumda. Teknik direktör ve futbolcular, şampiyonluk kutlamalarının ardından yapacakları açıklamalarda, gelecek sezona dair umut dolu mesajlar verdiler. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında başarıyı hedefliyor.

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

Galatasaray’dan tarihi bir sezon

Bu sezon elde edilen şampiyonluk, Galatasaray tarihine altın harflerle yazıldı. 102 puanla kazanılan bu şampiyonluk, aynı zamanda kulüp tarihinin en yüksek puanla elde edilen şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti. Bu başarıda emeği geçen teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, sezon boyunca sergiledikleri performansla büyük bir övgüyü hak ettiler.

Galatasaray şampiyonluğu Florya’da doyasıya kutladı!

# destek, istanbul, avrupa

27 May 2024 - 10:32 İstanbul/ Bakirköy- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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