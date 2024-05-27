Ayşe Yıldız 81 yaşında emekli öğretmen Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversitesini okuyor

Okuma Zevkini Tadan Herkes Okur

81 yaşındaki emekli öğretmen Ayşe Yıldız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Yıldız, öğrenim aşkıyla gençlere ilham veriyor. Emekli öğretmen Ayşe Yıldız, okuma aşkının çevresindekilere nasıl ilham verdiğini şöyle ifade etti: "Ben okuyorum deyince, hafif bir gülümseme oluyor. ‘Yani ne gerek var? Niye yapıyorsunuz’ diyorlar. Hâlbuki onun zevkini tatsalar herkes okur."

Ayşe Yıldız 2. Üniversitesini Tamamlıyor

Eskişehir’de yaşayan 81 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni Ayşe Yıldız, gençlere taş çıkaran okuma azmiyle dikkat çekiyor. 1987 yılında Burdur Eğitim Yüksekokulu’ndan mezun olan Yıldız, öğretmenlikten emekli olduktan sonra sanata yöneldi. Resim yapmaya başlayan ve birçok sergi açan emekli öğretmen, sonrasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’ne kaydoldu. Yıldız, açık öğretim sınavlarına girdi ve 81 yaşında olmasına rağmen lisans eğitimi almaya devam ediyor.

Emeklilikten Sonra Yeni Bir Başlangıç

Yıldız, Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu eğitimden oldukça memnun olduğunu belirtti ve imkanlar el verirse yeniden bir bölüm okumayı hedeflediğini söyledi. "Ben işte çok boş durmayı seven bir insan değilim. 1987 yılında Burdur Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdim. Emeklilikten sonra tekrar göreve başladım. Emekli oldum fakat boş durmadım. Kurs hocalığı yaptım az bir süre. Ondan sonra kurslara katıldım. Halk Eğitim kurslarına. Daha sonra ressam oldum sanat derneği üyesiyim, sergiler açtım. Çalışmalar kurslar bittikten sonra kendimi bir boşlukta hissettim," diyor Yıldız.

"Boş Durmayı Seven Bir İnsan Değilim"

Ayşe Yıldız, öğretmenlik yılları ve emeklilik hayatında neler yaptığından bahsederken, sürekli aktif olmayı tercih ettiğini belirtti: "Ben işte çok boş durmayı seven bir insan değilim. 1987 yılında Burdur Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdim. Emekli oldum fakat boş durmadım. Kurs hocalığı yaptım, halk eğitim kurslarına katıldım ve ressam oldum. Sanat derneği üyesiyim, sergiler açtım. Çalışmalar kurslar bittikten sonra kendimi bir boşlukta hissettim."

Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Fakültesi’ne sınavsız girilebildiğini duyduktan sonra, bu fırsatı değerlendiren Yıldız, “Duydum ki imtihansız alınıyormuş, iki yıllık bölümü. Biz üç arkadaş karar verdik ve girdik. Kültürel Miras ve Turizm Bölümü’nü okuyoruz. Çok keyifli bir bölüm, çok da hoşuma gidiyor. Yani tabii ki mezun olmak isterim ama ders önemli değil, öğrenmek önemli. Ben okuyorum deyince, hafif bir gülümseme oluyor. ‘Yani ne gerek var? Niye yapıyorsunuz’ diyorlar. Hâlbuki onun zevkini tatsalar herkes okur herhalde. Biraz daha saygılı davranıyorlar sınavda. Bilmiyorum artık 83 yaşında olacağım. Allah nasip eder mi etmez mi? Ederse de okurum, devam ederim" şeklinde konuşuyor.

"Gençlere İlham Vermek İstiyorum"

Yıldız, öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı ve gençlere şu mesajı verdi: "Gençler okusunlar, belli bir yere gelsinler inşallah. Ümidimiz gençler, çocukları seviyorum. Gençleri çok seviyorum. Bol kitap okusunlar, hani var ya boş çuval bir dik durmaz diye. Herkes üniversite okumak zorunda değil ama kitap okusun ve kendini geliştirsinler. Boş vakit geçirmesinler.”