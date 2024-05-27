Genel Kurul Kırklareli’nde gerçekleştirildi

25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Kırklareli Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu’nun (TÜBAKKOM) 15. Genel Kurulu'nda Bolu Barosu, 16. dönem sözcülüğüne seçildi. Bu önemli toplantıya Bolu Barosu’nu temsilen Baro Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Aslı Çelikağ Özcan, Av. Çağdaş Yikit, Av. Umur Yücel, Av. Emre İlhan ve diğer temsilciler katıldı.

Açılış Konuşmaları ve Genel Kurul Divanı

Genel kurulun açılış konuşmalarını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Kırklareli Baro Başkanı Av. Turgay Hınız, TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi Av. Hicran Kandemir ve TÜBAKKOM 15. Dönem Sözcüsü Av. Lale Ilgaz Kocakundakçı yaptı. Bu konuşmaların ardından genel kurul divanı oluşturuldu ve yeni dönem sözcülüğü ile TÜBAKKOM Yürütme Kurulu aday barolarının tanıtım konuşmaları yapıldı.

Bolu Barosu, TÜBAKKOM 16. Dönem Sözcüsü Oldu

2024-2026 yıllarını kapsayan TÜBAKKOM 16. Dönem Sözcülüğüne Bolu Barosu seçildi. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının yanı sıra Aydın, Muş, Artvin, Gaziantep, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Konya baroları seçildi.

TBB’den Bolu Barosu’na Teşekkür ve Tebrik

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Bolu Barosu’nu ve TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'na seçilen baroları tebrik etti. TBB’den yapılan açıklamada, “15. Dönem Sözcüsü Kırklareli Barosu ve TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi Barolarımıza dönem boyunca sarf ettikleri büyük emek ve özverileri için teşekkür ederiz. 16. Dönem Sözcüsü Bolu Barosu ve TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'na seçilen barolarımızı tebrik ederiz. Tüm barolarımızla birlik ve dayanışma içinde; kadın hakları ve kazanımlarına yönelik her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hak ve özgürlüklerimizi korumaya ve yükseltmeye devam edeceğiz” denildi.

Bolu Barosu’nun TÜBAKKOM 16. Dönem Sözcüsü olarak seçilmesi, kadın hakları ve hukuku alanında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu görevle birlikte Bolu Barosu, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını daha da güçlendirecek.