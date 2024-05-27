Bolu BİM’de 31 Mayıs Cuma yılın en büyük indirimleri! Paşabahçe, KUMTEL, Fakir, Polosmart markaları sizinle! Ev gereçleri, elektrikli bisikletler ve daha fazlası!

Paşabahçe'den Şık ve Kaliteli Ürünler

Paşabahçe, her evin ihtiyacı olan kaliteli ve şık cam ürünleriyle dikkat çekiyor. Kapaklı borcam casseroles, Elysia sürahi, farklı boyutlardaki landmark kavanozlar, cam kurabiyelik ve cam çerezlik gibi ürünler, hem estetik hem de kullanışlı yapılarıyla mutfağınıza değer katacak.

Mutfak Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Mutfak gereçleri kategorisinde Emsan, dekoratif ahşap tepsi ve okyanus ahşap görünümlü servis gereçleri gibi birçok ürün yer alıyor. Bu ürünler, mutfakta pratik çözümler sunarken estetik görünümü de ihmal etmiyor. Özellikle tatlı yapmayı sevenler için kağıt sufle/muffin kabı oldukça cazip bir seçenek.

KUMTEL ile Mutfakta Yüksek Performans

KUMTEL'in yüksek performanslı mutfak ürünleri, Bolu BİM mağazalarında uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Turbo siyah cam ankastre set, davlumbaz, ocak, fırın ve mini fırın gibi ürünler, mutfağını yenilemek isteyenler için harika fırsatlar sunuyor.

Fakir Ürünleri ile Temizlikte Kolaylık

Fakir markasının spot cleaner koltuk halı temizleme makinesi, ıslak kuru şarjlı süpürge ve tost makinesi gibi ürünleri, temizlik ve pratiklik arayanlar için ideal. Bu ürünler, ev temizliğinde ve mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.

Mobilya ve Ev Gereçlerinde Şıklık ve Kullanışlılık

Bolu BİM mağazalarında mobilya ve ev gereçleri kategorisinde kelebek kurutmalık, iki kapaklı tek çekmeceli dolap ve üç kapaklı metal ayakkabı dolabı gibi ürünler bulunuyor. Bu ürünler, evinizi düzenli ve şık bir hale getirmek için mükemmel seçenekler sunuyor.

Küçük Elektrikli Aletler ile Teknolojiyi Evinize Taşıyın

Polosmart markasının lady shaver tüm vücut, WAG maşası, makyaj fırça seti, kaş düzeltme cihazı, göz altı masaj aleti gibi ürünleri, kişisel bakımınızı kolaylaştıracak. Ayrıca, Polosmart nostaljik FM radyo, kablosuz speaker ve akım korumalı priz gibi teknolojik ürünler de cazip fiyatlarla sizleri bekliyor.

Elektrikli Bisikletlerde Muhteşem İndirimler

Bolu BİM mağazalarında satışa sunulacak elektrikli bisikletler arasında orta süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike, Buffalo E-Bike ve BN5 Pro E-Bike modelleri bulunuyor. Bu bisikletler, çevre dostu ulaşım arayanlar için harika seçenekler sunuyor.

Yatak ve Nevresim Takımlarında Konforlu Seçenekler

Molinella markasının çift kişilik nevresim takımı ve çift kişilik baskılı pike takımı, yatak odanızı yenilemek için mükemmel seçenekler sunuyor. Kapitoneli yastık, çift kişilik yatak alezi ve tek kişilik yatak alezi gibi ürünler de bu kategoride yer alıyor.

Perdelerde Estetik ve Fonksiyonellik

Brode perde, fon perde ve düz stor perde gibi ürünler, evinizin dekorasyonunu tamamlayacak. Bu perdeler, hem estetik hem de fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sepetler ve Ev Aksesuarları ile Düzenli Evler

Sepet saplı büyük boy, orta boy ve küçük boy gibi farklı boyutlardaki sepetler, evinizi düzenlemek için harika çözümler sunuyor. Amerikan servis ve bardak altlığı gibi ürünler de bu kategoride yer alıyor.

Giyim ve Terliklerde Şıklık ve Rahatlık

Saten şortlu takım, yaprak desenli terlik, gold terlik ve tek bantlı terlik gibi ürünler, hem şık hem de rahat seçenekler sunuyor. Bu ürünler, günlük yaşamınızda konfor ve şıklığı bir araya getiriyor.

Ev Tekstilinde Kaliteli Ürünler

Molinella koltuk örtüsü ve lüks peluş banyo paspas seti, ev tekstili kategorisinde dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünler, evinize konfor ve şıklık katacak.

Oyuncaklarda Eğlence Dolu Seçenekler

Offroad dev oyuncak araba, Barbie lisanslı çift kişilik çadır ve Barbie pipetli bardak süsleme seti gibi oyuncaklar, çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Ayrıca, sürtmeli araba, oyuncak tren ve araba seti gibi birçok oyuncak da satışa sunulacak.

Dekorasyon Ürünlerinde Şık ve Estetik Çözümler

Articolo kum saati, kadife leopar desenli kalem kutu, simli kalem kutu ve simli pullu tükenmez kalem çeşitleri gibi ürünler, dekorasyon kategorisinde yer alıyor. Bu ürünler, evinize şıklık katacak.

Paşabahçe Ürünleri:

Kapaklı Borcam Casseroles (1870 cc): 149,00 TL

Elysia Sürahi (940 cc): 99,00 TL

Landmark Kavanoz (750 cc): 99,00 TL

Landmark Kavanoz (1365 cc): 119,00 TL

Landmark Kavanoz (2570 cc): 139,00 TL

2'li Elysia Ayaklı Dondurmalık (250 cc): 99,00 TL

4'lü Elysia Kase (235 cc): 175,00 TL

2'li Elysia Çay Bardağı Altlığı: 89,00 TL

6'lı Elysia Çay Bardağı: 179,00 TL

Cam Büyük Kase (2000 cc): 139,00 TL

Cam Kurabiyelik (900 cc): 99,00 TL

Akasya Kapaklı Cam Baharatlık (120 ml): 35,00 TL

Cam Kahve Fincan Seti (110 cc): 169,00 TL

6'lı Cam Çerezlik (240 cc): 99,00 TL

6'lı Cam Kupa (200 cc): 79,00 TL

Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa (250 ml): 89,00 TL

Mutfak Gereçleri:

Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı: 349,00 TL

Dekoratif Ahşap Tepsi (24x39 cm): 189,00 TL

Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri: 45,00 TL (adet)

Okyanus Ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri: 45,00 TL (adet)

Kağıt Sufle/Muffin Kabı: 25,00 TL

KUMTEL Ürünleri:

Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 6.999,00 TL

Davlumbaz: 3.499,00 TL

Ocak: 1.999,00 TL

Fırın: 3.499,00 TL

Mini Fırın: 1.199,00 TL

Inox Panel Sürgülü Aspiratör: 1.099,00 TL

Fakir Ürünleri:

Spot Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi: 3.499,00 TL

Islak Kuru Şarjlı Süpürge: 9.999,00 TL

Tost Makinesi 6 Dilim: 1.599,00 TL

Mobilya ve Ev Gereçleri:

Kelebek Kurutmalık (61x183x118 cm): 379,00 TL

İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap: 1.499,00 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı: 1.249,00 TL

Modüler Raf (4 Katlı): 299,00 TL

Şeffaf Raf Örtüsü (50x125 cm): 29,00 TL

Renkli Çocuk Askı Seti: 25,00 TL

Kapaklı Silikon Buzluk (52x140 cm): 29,00 TL

Ütü Masası: 499,00 TL

Ütü Masası Kılıfı: 65,00 TL

Küçük Elektrikli Aletler:

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut PB5503: 359,00 TL

Polosmart WAG Maşası (32mm) PSC43: 499,00 TL

Polosmart Makyaj Fırça Seti (7'li) PSC49: 159,00 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı PB5508: 139,00 TL

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti PBS512: 119,00 TL

Polosmart Tıraş Makinesi PSC46: 299,00 TL

Polosmart LED Işıklı Şarjlı Ayna PSC53: 139,00 TL

Polosmart Nostaljik FM Radyo FS67: 599,00 TL

Polosmart Kablosuz Speaker FS77: 239,00 TL

House Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası (8.5" HP01): 159,00 TL

SGS Bahçe Tipi Uzatma Kablosu (3X1.5MT): 599,00 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz MP18: 329,00 TL

Nautica TWS Kulaklık T500: 499,00 TL

Elektrikli Bisikletler:

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike: 39.999,00 TL

Buffalo E-Bike: 29.999,00 TL

BN5 Pro E-Bike: 19.999,00 TL

Yatak ve Nevresim Takımları:

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı: 699,00 TL

Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı: 599,00 TL

Kapitoneli Yastık (50x70 cm): 145,00 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Alezi (150x200 cm): 215,00 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Alezi (100x200 cm): 159,00 TL

Yastık Alezi (50x70 cm): 109,00 TL (2'li paket)

Perdeler:

Brode Perde (300x260 cm): 359,00 TL

Fon Perde (140x260 cm): 139,00 TL

Düz Stor Perde (150x200 cm): 379,00 TL

Sepetler ve Ev Aksesuarları:

Sepet Saplı Büyük Boy (28x25 cm): 159,00 TL

Sepet Saplı Orta Boy (25x20 cm): 109,00 TL

Sepet Saplı Küçük Boy (21x18 cm): 99,00 TL

Amerikan Servis (33 cm): 49,00 TL

Bardak Altlığı (10,5 cm): 12,50 TL

Sepet Büyük Boy (24x8 cm): 85,00 TL

Sepet Orta Boy (22x7 cm): 75,00 TL

Sepet Küçük Boy (20x6 cm): 49,00 TL

Giyim ve Terlikler:

Saten Şortlu Takım: 155,00 TL

Yaprak Desenli Terlik: 59,00 TL

Gold Terlik: 59,00 TL

Tek Bantlı Terlik: 59,00 TL

Ev Tekstili:

Molinella Koltuk Örtüsü (170x310 cm): 149,00 TL

2'li Lüks Peluş Banyo Paspas Seti (60x100 cm ve 50x60 cm): 295,00 TL

Oyuncaklar:

Offroad Dev Oyuncak Araba: 399,00 TL

Barbie Lisanslı Çift Kişilik Çadır: 299,00 TL

Barbie Pipetli Bardak Süsleme Seti: 279,00 TL

Piccolo Mondi Robota Dönüşen Sevimli Arabalar: 99,00 TL

Soft Atış Seti: 249,00 TL

Sürtmeli Araba: 59,00 TL (2'li paket)

Oyuncak Tren ve Araba Seti: 199,00 TL

Oyuncak Tanker Taşıyan Traktör: 99,00 TL

Blok Oyuncak (66 parça): 199,00 TL

Oyuncak Dinozor Oyun Seti: 109,00 TL

Oyuncak Çay Seti: 99,00 TL

Piccolo Mondi Minik Taysanlar ve Evleri: 149,00 TL

Eğlenceli Bilmece Kartları (60 adet): 89,00 TL

Daha Güzel Bir Dünya İçin Hikaye Kitapları: 22,50 TL

Çerçeve Puzzle (24 parça ve 48 parça): 19,50 TL

Hikaye Kitapları: 32,50 TL

Antenno Gülücük Şekilli Boyama Kitapları: 25,00 TL

Dekorasyon Ürünleri:

Articolo Kum Saati: 179,00 TL

Articolo Kadife Leopar Desenli Kalem Kutu: 89,00 TL

Articolo Simli Kalem Kutu: 69,00 TL

Articolo Simli Pullu Tükenmez Kalem Çeşitleri: 39,00 TL

Articolo Özel Defter: 99,00 TL

Articolo Çalar Saat: 109,00 TL

Articolo Organizer Kutu: 199,00 TL

Decolove Çiçekli Işıklı Kapı Süsü: 129,00 TL

Articolo Büyük Düğün Albümü: 299,00 TL

Mutfak Gereçleri:

Hisar Optima Karnıyarık Tencere (24 cm): 649,00 TL

Hisar Optima Derin Çelik Tencere (22 cm): 599,00 TL

Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri: 99,00 TL (3'lü)

Hisar Optima Çelik Çaydanlık (1+2 L): 749,00 TL

Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölyefli Yemek Takımı: 2.499,00 TL

LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı (460 cc, 3'lü): 139,00 TL

Mehtap Karnıyarık Tencere (26 cm): 429,00 TL

Mehtap Tava (26 cm): 249,00 TL

Mehtap Sahan (20 cm): 199,00 TL

LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı (110 cc, 3'lü): 85,00 TL

Chef’s Pro Wok Tava (28 cm): 239,00 TL

Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı (30 parça): 1.399,00 TL



Bolu BİM mağazaları, 31 Mayıs Cuma günü itibarıyla yeni kampanyalar ve cazip indirimlerle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. Paşabahçe'den KUMTEL'e, Fakir'den Polosmart'a kadar birçok markanın geniş ürün yelpazesi sizi bekliyor.



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