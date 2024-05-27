Sağlıklı kurbanlık nasıl seçilir? Kurban seçerken nelere bakılmalı? Uzmanından hayati uyarılar!

Uzman uyarıları ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi alın. Sağlıklı ve güvenli kurbanlık seçimi için temel kriterler.

2024 Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bolu Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet OK, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken sağlık ve dini kurallar konusunda önemli bilgiler paylaştı. Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı ve güvenli kurbanlık seçimi için vatandaşlara rehberlik eden OK, kurbanlıkların sadece dini bir ritüel olmadığını, aynı zamanda ekonomik, sağlık ve çevresel boyutları olduğunu vurguladı.

Sağlıklı kurbanlık seçimi için temel kriterler

Mehmet OK, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken sağlık ve dini kurallar hakkında bilgi verdi. “Kurbanlıklar; veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmelidir” dedi. OK, hareketsiz veya tepki vermeyen hayvanlar yerine; hareketli, besili ve gözleri canlı bakan hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gebe hayvanlardan kaçının

Kurbanlık hayvan seçiminde dişi ve özellikle gebe hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini belirten OK, “Gebe hayvanların kesilmemesi gerekir. Kurban edilecek hayvanın tamamen sağlıklı olması ve kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olmaması önemlidir” diye ekledi.

Sağlık ve dini kurallar

OK, sığır, manda ve deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, hayvanların kulak küpesi ve pasaportunun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar için ise kulak küpesi ve nakil belgesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Başka ilden sevk edilen hayvanlar için "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamak gerektiğini vurguladı.

Kurbanlık hayvanın yaşı ve fiziksel durumu

Mehmet OK, kurbanlık hayvanın yaş sınırlarının Peygamber Efendimizin sünneti ile belirlendiğini hatırlattı. “Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır” dedi. Ayrıca, 6 ayını tamamlayan koyunun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebileceğini belirtti.

Hasta ve kusurlu hayvanlardan uzak durun

OK, kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması gerektiğini vurguladı. Hasta, zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanların kurban olamayacağını söyledi.

Serbest veteriner hekimlerden destek alın

Kurbanlık hayvan seçiminde vatandaşların serbest veteriner hekimlerden destek almalarının önemine değinen OK, “Kurban edilecek hayvanların sağlık durumunun kontrol edilmesi ve uygun belgelerinin bulunması gerekmektedir” dedi. Gelecek nesiller için gebe hayvanlardan uzak durulması gerektiğini belirten OK, hayvancılığın geleceği için gebe hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Ülke hayvancılığının gelişip büyümesi için dişi hayvanlara ihtiyacımız var. Halkımıza şimdiden güzel bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.