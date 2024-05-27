Batı Karadenizli döner ustalarından büyük iddia

Sosyal medyada "döner nerede bulundu" sorusu üzerine tartışmalar sürerken, Kastamonulu döner ustaları, dönerin ilk olarak Kastamonu'da yapıldığını iddia ediyor. 1855 yılında İstanbul'da çekilen ve dönerci Hamdi Usta’ya ait olduğu söylenen fotoğraf, bu iddiayı destekleyen en önemli kanıt olarak öne sürülüyor. Kastamonulu ustalar, Hamdi Usta'nın döneri İstanbul'da yapmaya başladığını ve buradan tüm Türkiye'ye yayıldığını belirtiyor.

Geleneksel Kastamonu Döneri

Kastamonu'da döner, kuzu eti, dana eti ve kuyruk yağı karışımından hazırlanıyor ve tırpan ile kesiliyor. 12 yaşından beri dönercilik yapan Necati Topçuoğlu, “Bu döner dana eti ve kuzu eti karışık, yüzde 5 de kuyruk yağı var. Tarihine bakarsak da sadece kuzu eti kullanılırdı. Kuzu eti ağır olduğu için kırmızı et ile karıştırıyoruz. Büyükbaş hayvanın sadece dört bölgesindeki eti kullanıyoruz. Döneri de tırpan ile keseriz. Döner ilk olarak Kastamonu'da yapılıyor. Kastamonulu bir usta yapıyor ve o dönemde nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde yapılmaya devam ediyor,” dedi.

Eski Usullere Sadık Kalınıyor

Kastamonu dönerinin özelliklerinden bahseden Abdullah Taşmancı, “Eski ustaların verdiği tarif ile dananın sırt eti, koyun etinin her tarafını kullanıyoruz ve aralara kuyruk eti koyuyoruz. Bizim dönerimizde kesinlikle kıyma yok. Bursalılar, Bursa dönerinin meşhur olduğunu söylüyor. Onlar döneri, kıyma döneri, İskender usulü yapıyorlar. Bizim dönerimiz eski dönemden beri kullanılan döner,” dedi.

Kuşaktan Kuşağa Dönercilik

Dededen toruna üç nesildir dönercilik yaptıklarını belirten Nail Altınöz, “Dededen toruna üçüncü kuşak olarak dönercilik yapıyoruz. Babam 1944'te işletmeye başlamış. Ondan önce dedem başlamış. İlk dükkanımız Kastamonu Nasrullah Meydanı'ndaydı. Çadır usulü bir dükkanda başlamışlar. Kış mevsiminde çalışmazlarmış,” dedi.

İskender'in Kökeni Kastamonu'ya Dayanıyor

Bursa'da yapılan İskender dönerin, Kastamonu'da yapılan tirit yemeğinden doğduğunu ifade eden Altınöz, “Kastamonu’ya Orta Asya'dan gelmiş ve ismi lüle kebap olarak geçerken ilk olarak yatay olarak pişirilirmiş. Kastamonu önemli bir şehir olduğu için burada ustalar döneri dikey şekle dönüştürmüşler. Bursalılar, 'İskender bize ait' diyor ama İskender'in çıkışı da Kastamonu'da yapılan tirit yemeğinden doğmuştur,” dedi.

Vedat Milor'un Beğenisi

Vedat Milor’un yıllar önce restoranlarını ziyaret ettiğini belirten Altınöz, “Vedat Milor ziyaret etti. Dönerini kesip ikram ettik. Yediğinde ‘bu bambaşka bir şey. Bana biraz daha kes’ dedi. Çok beğendi. Gittiği yerlerden bir çatal alır bırakırdı, o gün 4-5 porsiyona yakın ikram ettim. ‘Ben bir daha geleceğim’ dedi. Daha sonra televizyon programlarından da bizden bahsetti,” dedi.

Kastamonu Dönerinin Vazgeçilmez Tadı

Kastamonu dönerinin lezzetinden vazgeçemediğini belirten Fatih Kaya, “Dedelerimizden miras kalan bir döner. Çocukluğumuzdan beri yemeye devam ediyoruz. Bu lezzeti başka hiçbir yerde görmedim. Kesinlikle Kastamonu dönerini tercih ederim. Bursa'nın İskender’i meşhur olabilir ama et dönerde Kastamonu önde,” diye konuştu.