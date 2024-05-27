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Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!

Zonguldak'ta trafik denetiminde durdurulan Tofaş marka aracın sürücüsü, ceza yememek için cam filmini elleriyle söktü ve "Gençleri rahat bıraksınlar" diyerek tepki gösterdi. Modifiye tutkusu ve cezalar arasındaki gerilim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Arzu Sarı
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Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti! mask
Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!
Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!
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Trafik Denetiminde İlginç Anlar

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksiler ve motosikletlere yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında yaşanan bir olay, dikkatleri üzerine çekti.

Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!

Tofaş Marka Araç ve Cam Filmi Sorunu

Denetimlerde durdurulan Tofaş marka aracın genç sürücüsü Ozan İ., aracındaki modifiyeli kornadan dolayı 1506 lira ceza aldı. Ekipler, aracın camına takılmış olan filmi de fark etti ve sökülmesini istedi. Ozan İ., 690 liralık cam filmi cezasından kaçınmak için filmi kendi elleriyle sökmeye başladı.

Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!

"Bizi Rahat Bıraksınlar" Tepkisi

Cam filmini sökerken yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Ozan İ., "Gençleri rahat bıraksınlar. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Tek zevkimiz var, o da modifiye. Bizi rahat bıraksınlar," şeklinde tepkisini ifade etti. Bu olay, genç sürücüler arasında modifiye tutkusunun ne kadar güçlü olduğunu ve bu tür denetimlerin nasıl tepkiler doğurduğunu gösterdi.Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!

Trafik Denetimlerinin Amacı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik denetimlerinin temel amacının yol güvenliğini sağlamak ve yasal olmayan modifikasyonları engellemek olduğunu belirtti. Ozan İ., cezai işlemler tamamlandıktan sonra aracını alarak denetim noktasından ayrıldı.

# trafik, araç

27 May 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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