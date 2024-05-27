Modifiye tutkunu Tofaş sürücüsü, cam filmini elleriyle söktü, polislere sitem etti!

Trafik Denetiminde İlginç Anlar
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde ticari taksiler ve motosikletlere yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında yaşanan bir olay, dikkatleri üzerine çekti.
Tofaş Marka Araç ve Cam Filmi Sorunu
Denetimlerde durdurulan Tofaş marka aracın genç sürücüsü Ozan İ., aracındaki modifiyeli kornadan dolayı 1506 lira ceza aldı. Ekipler, aracın camına takılmış olan filmi de fark etti ve sökülmesini istedi. Ozan İ., 690 liralık cam filmi cezasından kaçınmak için filmi kendi elleriyle sökmeye başladı.
"Bizi Rahat Bıraksınlar" Tepkisi
Cam filmini sökerken yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Ozan İ., "Gençleri rahat bıraksınlar. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Tek zevkimiz var, o da modifiye. Bizi rahat bıraksınlar," şeklinde tepkisini ifade etti. Bu olay, genç sürücüler arasında modifiye tutkusunun ne kadar güçlü olduğunu ve bu tür denetimlerin nasıl tepkiler doğurduğunu gösterdi.
Trafik Denetimlerinin Amacı
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik denetimlerinin temel amacının yol güvenliğini sağlamak ve yasal olmayan modifikasyonları engellemek olduğunu belirtti. Ozan İ., cezai işlemler tamamlandıktan sonra aracını alarak denetim noktasından ayrıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.