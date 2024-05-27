Bolu’da Şampiyonluk Kutlamaları

Galatasaray Futbol Kulübü'nün 24. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Bolu sokakları sarı-kırmızı renklere büründü. Taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kardelen Meydanı’nda toplanarak şampiyonluğu kutladı. Fenerbahçe formalı vatandaşların da katıldığı kutlamalarda, centilmenlik örneği sergilendi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kutlamalar sırasında yolları açık tutmak ve güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Bartın’da Meşaleli Kutlama

Bartın’da, Galatasaray’ın Konyaspor karşısında 3-1 galip gelerek şampiyonluğu kazanmasının ardından, binlerce taraftar Yukarışarşı, Hükümet Caddesi, Asma, Şadırvan ve Kemerköprü Meydanı gibi noktalarda bir araya geldi. Taraftarlar, sloganlar atarak ve meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızı meşalelerin dumanı ve kıvılcımları arasında bazı taraftarlar zor anlar yaşasa da coşku devam etti. Kutlamalara araçlarıyla katılan taraftarlar, klakson çalarak şehir turu attı.

Karabük’te Renkli Görüntüler

Karabük’te, Galatasaray taraftarları 100. Yıl Mahallesi’nde toplanarak şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu atarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Kutlamalarda çocuklarını da coşkuya ortak eden taraftarlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kutlamalara Beşiktaş ve Fenerbahçeli taraftarların da katılması, etkinliklere renk kattı.

Zonguldak’ta Meşaleler Geceyi Aydınlattı

Zonguldak’ta, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara döküldü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şehirde büyük bir coşku yaşandı. Onlarca taraftar, ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla şehir turu attı. Valilik önünde toplanan taraftarlar, burada meşaleler yakarak kutlamalara devam etti. Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar, Ali Koç’un fotoğrafının yer aldığı temsili bir tabut taşıyarak dikkat çekti. Üniversite öğrencileri de İncivez Caddesi’nde kutlamalara katılarak coşkuya renk kattı.

Kastamonu’da Şampiyonluk Sevinci

Kastamonu’da da Galatasaray taraftarları, şampiyonluk kutlamaları için sokaklara çıktı. Ellerinde bayraklarla yürüyen taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek sevinçlerini paylaştı. Kutlamalar sırasında araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, klakson çalarak şehirde şampiyonluk coşkusunu yaşattı. Şehrin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, geç saatlere kadar şampiyonluk kutlamalarına devam etti.