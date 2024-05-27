Göztepeli Taha Altıkardeş’e Anderlecht’ten dev teklif!

Transfer piyasasının hareketlendiği bu dönemde, Anderlecht’in genç yetenek için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Göztepe'nin de bu teklife sıcak baktığı ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Taha Altıkardeş kimdir?

Taha Altıkardeş, 2003 doğumlu ve Göztepe’nin savunma hattında görev yapıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan bedelsiz olarak 3+1 yıllığına Göztepe'ye katılan genç oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 20 yaşındaki savunmacı, bu sezon çıktığı 31 lig maçında 3 gol ve 3 asistle oynadı.

Transferin detayları

Belçika temsilcisi Anderlecht, Taha Altıkardeş’i transfer ederek savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Kulübün, transferi gerçekleştirmek için 4 milyon Euro teklif ettiği ve Göztepe’nin de bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Anderlecht yetkilileri ile Göztepe yöneticileri arasında bonservis bedelinin artırılması amacıyla pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Göztepe’nin transfer politikası

Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe, iç ve dış transferlerde aktif rol oynamaya başladı. İsmail Köybaşı ve Dennis’le sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip, Taha Altıkardeş’e gelen teklifleri değerlendiriyor. Avrupa’dan birçok kulübün genç oyuncuya ilgi gösterdiği belirtilirken, en ciddi teklifin Anderlecht’ten geldiği bildirildi.

Taha’nın geleceği ve Avrupa hayali

Göztepe'nin genç yeteneği Taha Altıkardeş, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarında. Anderlecht’in ilgisi, Taha'nın kariyerinde önemli bir adım olabilir. Transferin gerçekleşmesi durumunda, genç oyuncunun Avrupa’da kendini daha da geliştirme fırsatı bulacağı ve uluslararası arenada tecrübe kazanacağı öngörülüyor.