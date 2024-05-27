Özge Özacar: "Hepimiz becerikli kadınlarız"

SHOW TV'nin popüler dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakteriyle tanıdığımız Özge Özacar, bu yıl Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. Cannes'da bir yıldız gibi parlayan Özacar, festivalin renkli dünyasından izlenimlerini ve önemli mesajlarını paylaştı.

Cannes Film Festivali'nde Türkiye Rüzgarı

Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini ağırlayan 77. Cannes Film Festivali, bu yıl da birbirinden değerli yapımlara ev sahipliği yaptı. Festivalde, Türk oyunculardan Özge Özacar dikkat çekti. Festival hakkında konuşan Özacar, "Cannes çok güzel geçti, hepimiz becerikli ve ışıl ışıl kadınlarız. Ne kadar çok bu tür etkinliklerde var olursak, ülkemiz için o kadar iyi olur" dedi.

"Başka Bir Gözle Bakılmalı"

Özacar, festival ortamlarına farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler daha iyi işler üretebilmek için burada yer alıyoruz. Bence daha fazla oyuncumuzun burada olması gerekiyor. Eleştirilere ve yorumlara her zaman açığız ama ben kendi işimi doğru yapmakla mükellefim" şeklinde konuştu.

Adrien Brody ile Unutulmaz Anlar

Festivalin unutulmaz anlarından biri de Özacar'ın, Oscar ödüllü ünlü Amerikalı aktör Adrien Brody ile yaptığı sohbet oldu. Brody ile olan deneyimini "Zamanımızın en büyük ilham kaynağı! Yaşayan bir efsane ile sohbet etmek paha biçilemez bir tecrübe" sözleriyle anlatan Özacar, bu anın kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Özacar'ın Cannes'daki başarılı temsili, Türk sinemasının uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Özge Özacar'ın parıldayan yıldızı, Cannes'da Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri oldu.