Karşıyaka'nın eski oyuncuları yeni takımlarında şampiyonluk yaşıyor!

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka, son yedi sezondur bir üst lige çıkma hedefini gerçekleştiremese de, takımdan ayrılan futbolcuların başarı hikayeleri dikkat çekiyor. Karşıyaka'dan ayrılan pek çok futbolcu, gittikleri takımlarda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşıyaka'nın mücadele süreci

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de üst lige yükselme mücadelesi veren İzmir temsilcisi olarak, çeşitli nedenlerle hedeflerine ulaşmakta zorlandı. Bu süreçte kadrosunda defalarca yapılanmaya gitti ve birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. Ancak, takımdan ayrılan futbolcuların yeni takımlarında elde ettikleri başarılar, Karşıyaka’nın altyapısının ve futbolcu yetiştirme kabiliyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gemici ve Kolay'ın Kepezspor başarısı

Bu sezon Karşıyaka'nın önemli oyuncularından biri olan Emre Gemici, devre arasında 3. Lig 1. Grup'taki Kepezspor'a transfer oldu. Aynı zamanda, geçen sezon Karşıyaka forması giyen Onur Kolay da Kepezspor'a katıldı. İkili, yeni takımlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Peker ve Elazığspor'un yükselişi

Karşıyaka altyapısından yetişen ve 12 yıl boyunca A takımda forma giyen Metin Peker, sezon başında Elazığspor’a transfer oldu. Peker, Elazığspor’la şampiyon olarak 2. Lig’e çıkmanın sevincini yaşadı.

Balcıoğlu ve Batman Petrolspor'un başarısı

Sezon başında Karşıyaka’dan ayrılan kaleci Yusuf Balcıoğlu, Batman Petrolspor'a transfer oldu ve yeni takımında kupa kazanma başarısını elde etti.

Ceylan ve Amed Sportif’in şampiyonluğu

Geçen sezonun devre arasında Karşıyaka’ya bonservis ücreti ödenerek alınan ve sezon başında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Amed Sportif'e satılan Yılmaz Ceylan, Diyarbakır ekibiyle şampiyonluk yaşadı ve Trendyol 1. Lig’e yükseldi.

Diğer başarı hikayeleri

Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişip 2.5 sezon önce ayrılan Harun Atalay, 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954 ile şampiyonluğa ulaştı. 2014'te Karşıyaka forması giyen ve geçen sezon Bölgesel Amatör Lig ekibi Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer olan Mustafa Aşan ve Mustafa Değirmenci de yeni takımlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.