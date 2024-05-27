Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Kaza Nasıl Meydana Geldi?
Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Mudurnu yönüne giden Mustafa Ş. idaresindeki 06 DIM 583 plakalı cipin, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndan dönel kavşağa giren Özlem S. yönetimindeki 74 AAT 057 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.
Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Çarpışma sonucunda cipin sürücüsü Mustafa Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk Müdahale ve Hastane Süreci
Sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde yaralı sürücü Mustafa Ş.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Başlattı
Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve tarafların sorumluluk durumu detaylı bir şekilde araştırılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.