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Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Bolu’da yaşanan trafik kazasında, cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dönel kavşakta meydana geldi. İşte detaylar...

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı mask
Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı
Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı
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Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Mudurnu yönüne giden Mustafa Ş. idaresindeki 06 DIM 583 plakalı cipin, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndan dönel kavşağa giren Özlem S. yönetimindeki 74 AAT 057 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışma sonucunda cipin sürücüsü Mustafa Ş. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

İlk Müdahale ve Hastane Süreci

Sağlık ekipleri, olay yerine geldiklerinde yaralı sürücü Mustafa Ş.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Bolu'da trafik kazası! Cip ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 yaralı

Polis Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve tarafların sorumluluk durumu detaylı bir şekilde araştırılıyor.
# mudurnu, tedavi, polis, kaza

27 May 2024 - 12:10 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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