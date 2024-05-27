Boluspor’da bir sezon böyle geçti…

Boluspor, 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig’de gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandırdı. Sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan Boluspor, 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez play-off’a kalarak özlem giderdi. 2007-2008 sezonundan bu yana 1. Lig’de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, play-off heyecanını tekrar yaşatarak taraftarlarını sevindirdi.

Sezon istatistikleri ve performans analizi

Boluspor, sezon boyunca oynadığı 34 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 33 kez sarsan takım, kendi kalesinde 35 gol gördü. Bu performans, Boluspor’u 7. sıraya yerleştirerek play-off’a katılma hakkı kazandırdı.

Teknik direktör değişiklikleri ve etkileri

Sezona Turgay Altay yönetiminde başlayan Boluspor, ilk 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından Altay ile yollar ayrıldı ve takımın başına Yalçın Koşukavak getirildi. Koşukavak yönetiminde Boluspor, 35 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı. Teknik direktör değişikliği, takımın oyun yapısında ve motivasyonunda önemli bir etki yarattı.

Gol dağılımı ve öne çıkan oyuncular

Boluspor’un ligde attığı 33 gol, 12 farklı oyuncudan geldi. En skorer isim, 8 golle Daniel Avramovski oldu. Avramovski'yi, 5 golle Naby Oulare ve 4 golle Posmac takip etti. Bu gol dağılımı, takımın hücum gücünün çeşitliliğini ve takım oyununu yansıtıyor.

En çok süre alan oyuncular

Sezon boyunca en çok süre alan oyuncu, tecrübeli kaleci Çağlar Şahin Akbaba oldu. Akbaba, 34 maçta toplam 3.060 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Onu, 33 maçta 2.904 dakika ile Onur Ulaş ve 32 maçta 2.839 dakika ile Naby Oulare takip etti. Bu oyuncular, takımın istikrar ve performansında kilit rol oynadılar.

Play-off macerası ve sonuçları

Sezona kötü bir başlangıç yapan Boluspor, sezon sonunda play-off’a kalarak taraftarlarını sevindirdi. Play-off’larda 7. sıradan katılan Boluspor, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi. Bu sonuç, play-off umutlarını sona erdirdi.

Boluspor kongreye hazırlanıyor

Haziran ayında kongreye hazırlanan Boluspor’da Başkan Savaş Abak, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mali zorlukların çözümünün şirketleşmekten geçtiğini belirten Abak, “Artık yapmayacağım, sağlığımdan olacağım” dedi. Bu açıklama, kongrede yeni başkan adaylarının ortaya çıkmasına yol açtı.