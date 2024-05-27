Bolu A101'de 30 Mayıs Perşembe alışveriş çılgınlığı! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor! Kurbanlık, Kamp ve spor malzemelerinden beyaz eşyalara, mobilyadan gıda ürünlerine yok böyle fiyatlar!

Kamp ve Spor Malzemelerinde Büyük Fırsatlar

Kamp ve spor tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar Bolu A101'de! Hydro-Force serisi kano ve botlar, bahar ve yaz aylarında outdoor aktiviteleriniz için mükemmel seçenekler sunuyor. Ayrıca, kamp sandalyesi ve kamp yatakları gibi birçok kamp ekipmanı da indirimde.

Bahçe ve Kamp Ekipmanlarıyla Tatil Hazırlığı

Yaz mevsimine girerken, bahçe ve kamp ekipmanlarıyla tatil hazırlığınızı tamamlayın. Bolu A101'lerde, katlanabilir kamp sandalyeleri, kamp yatakları ve elektrikli çim biçme makineleri gibi ürünler büyük indirimlerle sunuluyor.

Mobilyada Şık ve Konforlu Seçimler

Evinizi yenilemek isteyenler için Bolu A101 mağazaları, şık ve konforlu mobilya seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yataklı koltuklar, baza ve başlık setleri ile komodinler, evinizin konforunu artırmak için ideal.

Gıda ve Atıştırmalıklarda Lezzetli Seçenekler

Lezzetli atıştırmalıklar ve gıda ürünleri, Bolu A101'lerde uygun fiyatlarla sunuluyor. Markalı bisküviler, çikolatalar, kurabiyeler ve daha fazlası, tatlı krizlerinizi gidermek için hazır. Ayrıca, sağlıklı atıştırmalıklar ve süt ürünleri de raflarda yerini alıyor.

Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

Teknoloji tutkunları için de Bolu A101 mağazalarında birçok seçenek bulunuyor. Büyük ekran televizyonlar, akıllı saatler ve mutfak aletleri, evinizi daha teknolojik hale getirmek için sizleri bekliyor. Çamaşır makineleri, buzdolapları ve bulaşık makineleri de büyük indirimlerle satışta.

Mutfak ve Ev Gereçlerinde Yenilikler

Mutfak ve ev gereçlerinde geniş ürün yelpazesiyle Bolu A101'ler, evinizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Saklama kapları, kek kalıpları ve rende çeşitleri gibi pratik mutfak gereçleri, günlük hayatınızı kolaylaştıracak.

Bebek Ürünleri ve Kişisel Bakımda İndirimler

Bebek bezi, şampuan ve kolonyada büyük indirimler Bolu A101 mağazalarında! Ayrıca, saç bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri de cazip fiyatlarla sunuluyor. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyin ve bu fırsatları kaçırmayın.

Kamp ve Spor Malzemeleri:

Hydro-Force Rapid X3 Şişme Kano Seti 3 Kişilik - 6.499,00 TL

Hydro-Force Mirovia Pro-Sport Bot - 25.999,00 TL

Hydro-Force Rapid X2 Şişme Kano Seti 2 Kişilik - 4.999,00 TL

Hydro-Force Ranger Elite X4 Raft Bot - 9.999,00 TL

Hydro Force Sup-Kürek Sörfü ve Kano - 9.499,00 TL

Bahçe ve Kamp Ekipmanları:

Askeri Katlanır Kamp Sandalyesi - 369,00 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 249,00 TL

Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi - 399,00 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi - 399,00 TL

Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi - 199,00 TL

Desenli Kamp Sandalyesi - 249,00 TL

Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi - 249,00 TL

Ekonomik Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 999,00 TL

Kamp Yatağı - 949,00 TL

Elektrikli Çim Biçme Makinesi - 1.999,00 TL

Katlanabilir Kamp Taburesi - 50,00 TL

Bahçe Seti 3'lü - 50,00 TL

Mobilya:

Alüminyum Oturma Grubu 2+1+1+Sehpa - 6.999,00 TL

Gıda ve Atıştırmalıklar:

Xroll Kakaolu Pötibör Bisküvi 5x200 g - 49,90 TL

Xroll Fındık Kremalı Kıp Gofret 250 g - 24,90 TL

Xroll Gofret Cornet Mini Sütlü 70 g - 19,90 TL

Xroll Cornet Gofret Çeşitleri 25 g - 4,95 TL

Xroll Çubuk Bisküvi 40 g - 12,50 TL

Xroll Yulaflı Bisküvi 475 g - 24,90 TL

Xroll Kurabiye 100 g - 8,50 TL

Falim Şekersiz Sakız Çeşitleri 17,5 g - 5,50 TL

Haribo Ekşili Yumuşak Şeker Çeşitleri 115 g - 17,50 TL

Altın Hasat Siyah Çekirdekli 500 g - 49,50 TL

Fıstık Tuzlu Kabuklu Fındık 500 g - 69,90 TL

Master Nut Karamel Kaplı Mısır 200 g - 24,50 TL

Biscolata Mood Sütlü Çikolata Kaplı Kurabiye 33 g - 8,50 TL

Haribo Ekşili Yumuşak Şeker Çeşitleri 115 g - 17,50 TL

Granola Bar Çikolatalı Biskrem 40 g - 12,50 TL

Granola Bar Meyveli 40 g - 12,50 TL

Gino Portakallı Bar 40 g - 9,50 TL

Ülker Caramio Çikolata Çeşitleri 33 g - 3,00 TL

Çizi Çıtır Kraker 80 g - 19,90 TL

Togo Flopit Nuga Bar 25 g - 3,00 TL

Eti Puf Mini Marshmallow Bar 20 g - 3,00 TL

Coco Morning Hindistan Cevizli 40 g - 7,50 TL

Ev Tekstili ve Giyim:

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı - 699,00 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk - 119,00 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı - 399,00 TL

Eşya Kutusu 50x30x30 cm - 55,00 TL

Küçük Boy Hurdalığı 25x20x15 cm - 35,00 TL

Büyük Boy Hurdalığı 55x30x25 cm - 45,00 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Seti 160x200+25 cm - 379,00 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Seti 100x200+25 cm - 299,00 TL

Bay Bisiklet Yaka Tişört - 159,00 TL

Bay Sporcu Şort - 99,50 TL

Bayan Sporcu Büstiyer - 95,00 TL

Bayan Cepli Sporcu Tayt - 129,00 TL

Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı - 199,00 TL

Tüy Toplama Rulosu - 19,90 TL

Seyahat ve Bavul:

Büyük Boy Valiz 50x77x29 cm - 729,00 TL

Orta Boy Valiz 44x65x25 cm - 629,00 TL

Kabin Boy Valiz 35x55x23 cm - 529,00 TL

Ev Gereçleri:

ABS Valiz Seti (Orta ve Büyük) - 159,00 TL

Ev Aletleri ve Elektronik Eşyalar:

Akel AF380 Midi Fırın 38 L - 1.599,00 TL

Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti - 1.799,00 TL

Homend Coffeebreak 5046H Filtre Kahve Makinesi - 1.399,00 TL

HomeTech Elektrikli Katlanabilir Cezve - 399,00 TL

Pierre Cardin PC-K11001 Saç Kurutma Makinesi - 2.799,00 TL

Sinbo SSS 6616 Buharlı Kırışık Giderici - 599,00 TL

Sinbo SBS-4486 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Baskül - 219,00 TL

Kiwi KVC-4130 Torbasız Elektrikli Süpürge - 2.199,00 TL

Kişisel Bakım Ürünleri:

Aprilla AHS 2013 Saç Düzleştirici - 219,00 TL

Aprilla AHS 2027 Su Dalgası Maşası - 459,00 TL

Aprilla AHC-5023 Saç Kesme Makinesi - 399,00 TL

Kurbanlık Seçenekleri:

Karaman Koç Kurbanlık Kolisi - Fiyat bilgisi verilmemiş

1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Kolisi - Fiyat bilgisi verilmemiş

El Aletleri ve Hırdavat:

Piranha Dekupaj Testere - 499,00 TL

Piranha Mini Kompresör - 499,00 TL

Piranha Lazer Metre - 499,00 TL

Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama - 249,00 TL

Piranha Pil Ölçüm Cihazı - 79,90 TL

Nitril Eldiven - 19,50 TL

Koruyucu Şeffaf Gözlük - 19,90 TL

Çok Amaçlı Makinesi - 149,00 TL

Magnet Bant - 55,00 TL

Şerit Metre 5x25 cm - 29,50 TL

Spatula 8 cm - 24,50 TL

Bant Kesme Makinesi - 21,50 TL

Akrilik Boya - 21,50 TL

Silinebilir Tebeşir Bant - 20,50 TL

Şeffaf Tamir Bandı 4.8x5 m - 42,50 TL

Kısa Allen Anahtar Takımı 9 parça - 115,00 TL

Pense - 169,00 TL

Saplı Boya Rulosu 10 cm - 18,50 TL

Saplı Boya Rulosu 20 cm - 33,50 TL

Boya Fırçası No: 1 - 16,50 TL

Boya Fırçası No: 2 - 22,50 TL

Boya Fırçası No: 2.5 - 25,50 TL

Boya Fırçası No: 3 - 33,50 TL

Anti Nem Boyası 2.5 Litre - 139,00 TL

Panel & Kapı Boyası 2.5 Litre - 119,00 TL

Hobi Boyası Seti - 33,50 TL

Ahşap Tutkal 200 g - 19,50 TL

Anahtar Seti 10'lu - 119,00 TL

Silikon Tabancası - 69,50 TL

Mutfak ve Sofra Ürünleri:

Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça - 259,00 TL

Renkli Desenli Cam Tabak 15 cm - 17,50 TL

Yuvarlak Tepsi 44 cm - 49,90 TL

Desenli Termos 410 cc - 79,90 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm - 149,00 TL

Beslenme Kutusu - 24,90 TL

Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 33 cm - 149,00 TL

LAV Kulplu Çay Bardağı 150 ml - 16,50 TL

Borosilikat Desenli Limonata Bardağı 350 ml - 39,50 TL

Cam Sunum Kasesi 210 cc - 19,50 TL

Kulpulu Kesim Panosu 23.5x33.5 cm - 55,00 TL





Kurbanlık:

Karaman Koç (16-19 kg, sakatat dahil) - 13.750,00 TL

Büyükbaş 1/7 Hisse (23-26 kg, kemiksiz hisse, sakatat dahil) - 16.950,00 TL

Bisiklet:

26" Jant Bisiklet - 2.899,00 TL

Oyuncaklar:

Oyuncak Jumbo Kamyon ve Dozer - 179,00 TL

Oyuncak Mini Dozer - 64,50 TL

Oyuncak Kepçeli Römorklu Traktör - 99,50 TL

Oyuncak Canavar Araçlar (4'lü set) - 159,00 TL

Oyuncak Spiral Yol Seti - 449,00 TL

Oyuncak Prenses Bebekler - 149,00 TL

Oyuncak Sevimli Çocuk Parkı - 299,00 TL

Oyuncak Pişirme ve Doktor Valizi - 349,00 TL

Oyuncak Mikrodalga ve Mikser 2'li Set - 229,00 TL

Oyuncak Tren Seti - 299,00 TL

Oyuncak Manyetik Tabletli Yazı Tahtası - 75,00 TL

Oyuncak Askeri Araçlar 3'lü Set - 249,00 TL

Çocuk Gece Lambası Çeşitleri - 39,90 TL

Volta YIDE Elektrikli Moped - 31.990,00 TL

Bebek Ürünleri:

Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Maxi 100'lü - 329,00 TL

Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Junior 100'lü - 399,00 TL

Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi X-Large 100'lü - 499,00 TL

Dalin Bebek Şampuanı 500 ml - 79,50 TL

Dalin Kolay Tarama Spreyi 200 ml - 64,50 TL

Dalin Bebek Bıcı Bıcı Kolonyası 150 ml - 49,50 TL

Temizlik ve Hijyen Ürünleri:

Fakir Ahşap Temizleyici 2,5 L - 72,50 TL

Biotol Yağ Sökücü Sprey 1 L - 64,90 TL

Fakir Halı ve Koltuk Şampuanı 1000 ml - 69,90 TL

Fakir Makine Halı Şampuanı 1000 ml - 69,90 TL

Silen Tuvalet Kağıdı 32'li - 129,00 TL

Silen Kağıt Havlu 12'li - 99,00 TL

Peros Toz Deterjan 10 kg - 289,00 TL

Mr. Valet Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 100'lü - 59,75 TL

Elidor Şampuan 350 ml - 79,50 TL

Elidor Saç Kremi 200 ml - 79,50 TL

Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml - 105,00 TL

StopEver ActiPatch Migraine Patch 2'li - 59,50 TL

StopEver Breathe Right Burun Bandı 2'li - 34,50 TL

Difaş Optima Bebek Diş Fırçası (2'li set) - 29,50 TL

Mutfak ve Sofra Ürünleri:

Renkli Desenli Cam Tabak 15 cm - 17,50 TL

Beslenme Kutusu - 24,90 TL

Yuvarlak Tepsi 44 cm - 49,90 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 35 cm - 149,00 TL

Desenli Termos 410 cc - 79,90 TL

LAV Kulplu Çay Bardağı 150 ml - 16,50 TL

Borosilikat Desenli Limonata Bardağı 350 ml - 39,50 TL

Cam Sunum Kasesi 210 cc - 19,50 TL

Kulpulu Kesim Panosu 23.5x33.5 cm - 55,00 TL



Elektronik ve Teknoloji Ürünleri:

JVC LT-70VU7405T 70" 4K Ultra HD Smart TV - 24.999,00 TL

Toshiba 55UA2263DT/55UA2363DT 55" Ultra HD Android TV - 13.999,00 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart LED TV (500VU600U) - 10.999,00 TL

JVC 32VH5100T 32" HD Smart LED TV - 5.399,00 TL

Piranha 9635 Full HD PC Kamera - 149,00 TL

Piranha 7568 Bluetooth Mouse - 159,00 TL

GoSmart 3'ü 1 Arada Şarj ve Data Kablosu - 42,50 TL

Akıllı Saat - 399,00 TL

Gıda Ürünleri:

Pınar Labne 750 g - 125,00 TL

Bahçıvan Krem Peynir 500 g - 69,00 TL

Kuzucu Kahvaltılık Az Yağlı Taze Peynir 1 kg - 99,00 TL

Ayder Çiftliği Tereyağı 1 kg - 299,00 TL

Danone Süzme Çilek Aromalı Yoğurt 900 g - 23,00 TL

Nescafé 3'ü 1 Arada Black Roast 10'lu - 24,95 TL

Seğmen Anzer Yaylası Petek Balı 450 g - 189,00 TL

Seğmenoğlu Boool Kakaolu Fındık Kreması 900 g - 64,90 TL

Bahçıvan Beyaz Peynir 500 g - 95,00 TL

Naturol Hindistan Cevizi Yağı 150 g - 37,90 TL

Naturol Çörekotu Yağı 250 ml - 149,90 TL

Naturol Yağ Çeşitleri 150 ml (Lavantin, Kantaron) - 44,90 TL

Burcu Haşlanmış Meksika Fasulyesi 400 g - 29,90 TL

Yayla Hazır Salata Çeşitleri 120 g (Karışık, Meksika) - 26,90 TL

Lezita Bi’Lezzetli Piliç Salam 1 kg - 49,50 TL

Sanpellegrino Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L (Cola, Gazoz, Portakal) - 34,00 TL

Tamek Meyve Çeşitleri 1 L (Karışık, Şeftali) - 23,50 TL

Anavarza Katkısız Bal 850 g - 189,00 TL

Vip Biblos Kestane Reçeli 380 g - 59,90 TL

Cipso Ketçap Aromalı Tırtıklı Patates Cipsi 20 g - 20,00 TL

Ruffles Original Cips 150 g + Doritos Taco Baharatlı Mısır Cipsi 169 g - 59,00 TL

XIXO Buzlu Çay Şeftali 250 ml - 7,50 TL

Mutfak ve Ev Gereçleri:

Metaltex Karma Kek Kalıbı 30 cm - 149,00 TL

Kapaklı Hazneli Rende - 59,90 TL

5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı - 119,00 TL

Yuvarlak Süzgeç 3 L - 24,90 TL

Silikon Nihale - 24,90 TL

Silikon Tepsi Tutacağı - 24,90 TL

Silikon Servis Gereçleri - 24,90 TL

Silikon Kapaklı Saklama Kabı 400 ml - 14,90 TL

6 Parça Saklama Kabı - 79,90 TL

Kapaklı Ürün Çeşitleri (Kavanoz, Şişe, Huni) - 29,90 TL

Kulpulu Süzgeç Badya 2'li - 42,50 TL

Küçük Boy Hasır Oyuncak Sepeti - 99,90 TL

Büyük Boy Hasır Oyuncak Sepeti - 149,00 TL

Beyaz Eşya ve Ankastre Ürünler:

SEG CM 710 7 kg Çamaşır Makinesi - 7.999,00 TL

FLV 3600 BZD No-Frost Buzdolabı - 11.499,00 TL

FLV 5001 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.799,00 TL

FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı - 4.999,00 TL

FLV 500 BO Ocak - 1.999,00 TL

FLV 510 BF Fırın - 2.999,00 TL

FLV 520 BD Ankastre Davlumbaz - 1.499,00 TL

FLV 5000 B+F+DA Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü - 9.999,00 TL



Mobilya:

Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk - 4.799,00 TL

Çift Kişilik Baza & Başlık Seti (150x200 cm) - 7.199,00 TL

Tek Kişilik Baza & Başlık Seti (90x190 cm) - 3.799,00 TL

Ruum Store Vega Komodin Varna Meşe - 599,00 TL

Yataklar:

Balance Bonel Yaylı Yatak (150x200x22 cm) - 3.699,00 TL

Dynamic Bonel Yaylı Yatak (90x190x21 cm) - 1.999,00 TL

Aura Pocket Yaylı Yatak (160x200x25 cm) - 5.699,00 TL

Relax Süngerli Yatak (90x190x12 cm) - 1.599,00 TL



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