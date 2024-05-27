Kurban pazarında durgunluk! Bolu'da hayvan satışları durma noktasında

Kurban Bayramı Öncesi Bolu Hayvan Pazarı Sakin

Bolu'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında son yılların en durgun günleri yaşanıyor. Mudurnu'da kurulan hayvan pazarında, küçükbaş hayvanların 8 bin TL ile 15 bin TL arasında, büyükbaş hayvanların ise 100 bin TL ile 250 bin TL arasında satışa sunulmasına rağmen satışlar durma noktasına geldi.

Hayvan Satıcıları Fiyatların Düşmesini Bekliyor

Hayvan satıcıları, fiyatların ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini ifade ediyor. Ferhat Özgıcır, "Kurbanlık fiyatları hızla düşmekte. Daha da fiyatlar düşecek gibi. İnsanların alım gücü yok. Mezbahanede 100'e yakın hayvan kesiliyordu, 50'ye düştü. Şu anda ortalama bir büyükbaş hayvan 100 bin TL ile 120 bin TL civarında satışa sunuluyor. 6-7 kişilik hisse olduğunda ise vatandaşlara 20 bin TL, 25 bin TL ödemek fazla geliyor" dedi.

Alım Gücü Düşüklüğü Satışları Vurdu

Vatandaşların alım gücünün düşük olması, pazarın durgunluğunun temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Rahmi Tirik ise "Hayvan pazarı ölü. Alan yok, satan yok. Vatandaş hayvanlarını pazara getirdi, getirdiği gibi geri götürüyor. İnsanların hayvanı elinde kalacak" diye konuştu.

Satışlar Neden Durma Noktasında?

Satıcılar, ekonomik şartların zorlaşması ve alım gücünün düşmesi nedeniyle Kurban Bayramı öncesi satışların durduğunu belirtiyor. Özellikle büyükbaş hayvanların fiyatlarının yüksekliği, vatandaşların kurban hissesi almaktan çekinmesine yol açıyor.

Gelecekte Neler Bekleniyor?

Satıcılar, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini beklerken, vatandaşlar alım güçlerini zorlayacak fiyatlardan şikayetçi. Hayvan pazarındaki bu durgunluk, Kurban Bayramı öncesi ekonomik sıkıntıların derinleştiğini gösteriyor.