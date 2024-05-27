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Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar

Dilan ve Engin Polat çifti mahkemeye çıktı! Komşularıyla yaşadıkları park kavgası sonrası ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan çift, suçlamaları reddetti. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar mask
Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar
Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar
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Mahkemeye Taşınan Aile Çatışması

Dilan ve Engin Polat çifti, yaşadıkları otopark tartışması sonucu komşuları Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter ile yaşanan kavganın ardından mahkeme karşısına çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çift hakkında bir dizi suçlamada bulunarak hapis cezası talep etti. Dilan Polat, hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 8 yıl 4 aya kadar; Engin Polat ise aynı suçların yanı sıra konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 11 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar

Dilan Polat: "Hiçbir Zaman Şiddet Uygulamadım"

Duruşma sırasında ifade veren Dilan Polat, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Polat, "Kimseyi darp etmedim. Erkek birini darp etme imkanım yok. Ne hakaret ettim ne de tehdit içerikli bir söz söyledim. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum," dedi. Çift, SEGBIS sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, müştekiler ise duruşmaya katılmadı.Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar

Engin Polat: "Eşimi Koruma İçgüdüsüyle Hareket Ettim"

Engin Polat ise olayın misafirlerinin evde olduğu bir akşam yaşandığını ve olay yerine eşinin çığlıkları üzerine gittiğini belirtti. Polat, "Metin beyin evine gittim. Kapı açıktı ve eşimi korumak için müdahale etmek zorunda kaldım. Ancak bu süreçte kimseye hakaret veya tehdit etmedim," şeklinde konuştu.Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar

Mahkeme Süreci ve Gelecek Celse

Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi ve sonraki celse için hazırlıkların tamamlanmasını istedi. Mahkeme ayrıca, olay gecesi çocuğunu hastaneye götüren misafirlerden rapor talebinde bulundu. Duruşma 14 Haziran tarihine ertelendi.

# aile

27 May 2024 - 14:10 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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