Polat çifti ve komşuları arasındaki kavga mahkemeye taşındı: İşte detaylar

Mahkemeye Taşınan Aile Çatışması

Dilan ve Engin Polat çifti, yaşadıkları otopark tartışması sonucu komşuları Metin Serhat Atayeter ve Esra Atayeter ile yaşanan kavganın ardından mahkeme karşısına çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çift hakkında bir dizi suçlamada bulunarak hapis cezası talep etti. Dilan Polat, hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 8 yıl 4 aya kadar; Engin Polat ise aynı suçların yanı sıra konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 11 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Dilan Polat: "Hiçbir Zaman Şiddet Uygulamadım"

Duruşma sırasında ifade veren Dilan Polat, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Polat, "Kimseyi darp etmedim. Erkek birini darp etme imkanım yok. Ne hakaret ettim ne de tehdit içerikli bir söz söyledim. Tüm suçlamaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum," dedi. Çift, SEGBIS sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, müştekiler ise duruşmaya katılmadı.

Engin Polat: "Eşimi Koruma İçgüdüsüyle Hareket Ettim"

Engin Polat ise olayın misafirlerinin evde olduğu bir akşam yaşandığını ve olay yerine eşinin çığlıkları üzerine gittiğini belirtti. Polat, "Metin beyin evine gittim. Kapı açıktı ve eşimi korumak için müdahale etmek zorunda kaldım. Ancak bu süreçte kimseye hakaret veya tehdit etmedim," şeklinde konuştu.

Mahkeme Süreci ve Gelecek Celse

Mahkeme, müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı erteledi ve sonraki celse için hazırlıkların tamamlanmasını istedi. Mahkeme ayrıca, olay gecesi çocuğunu hastaneye götüren misafirlerden rapor talebinde bulundu. Duruşma 14 Haziran tarihine ertelendi.