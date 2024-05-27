Peugeot'nun Toyota HiAce rakibi, iç ve dış tasarımında yeniliklerle birlikte elektrikli motor seçeneğiyle geliyor. Ancak, elektrikli versiyonun maliyeti dizel versiyondan 30.000 dolar daha fazla.
2025 Peugeot E-Expert Fiyatlandırması ve Özellikleri
Peugeot'nun Avustralya'daki ikinci elektrikli ticari minibüsü olan 2025 Peugeot E-Expert, bu yılın Ekim ve Aralık ayları arasında showroomlarda yerini alacak. Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise yol masrafları hariç 79.990 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, mevcut serideki eşdeğer uzun dingil mesafeli dizel otomatik versiyondan yaklaşık 30.000 dolar daha pahalı. Ayrıca, en uygun fiyatlı Expert modelinin fiyatının neredeyse iki katına denk geliyor. Bu yüksek fiyatın temel nedeni ise, 330 km'lik iddia edilen sürüş menziline sahip 75 kWh'lik pilin maliyeti.
Yenilikler ve Tasarım
Elektrikli E-Expert, yeniden tasarlanmış ön yüzü ve daha büyük ekranlı yeni iç mekanıyla, geçen yıl Avrupa'da tanıtılan makyajlı versiyonu Avustralya'da sunan ilk Peugeot minibüsü olacak. Bu güncellemeler, ilerleyen zamanlarda dizel Expert'in yanı sıra daha küçük Partner/E-Partner ve daha büyük Boxer van modellerine de uygulanacak. Ayrıntılar ise "zamanı gelince" açıklanacak.
Rakipleri ve Piyasadaki Konumu
79.990 dolar artı yol masraflarından başlayan fiyatla E-Expert, en yakın rakibi olan LDV eDeliver 7'den daha pahalı. LDV eDeliver 7, 68.411 dolar artı daha geniş yük alanı (6,7 metreküp vs. 6,1 metreküp) ve daha uzun sürüş menzili (362 km WLTP) sunuyor.
Teknik Özellikler
E-Expert, ön tekerlekleri çalıştıran 100 kW/270 Nm'lik bir elektrik motoruyla güçlendiriliyor ve 75 kWh pil paketiyle besleniyor. Avrupa WLTP laboratuvar testlerine göre 330 km sürüş menzili sunuyor. Peugeot, aracın 100kW'a kadar hızlı şarj desteği ile yüzde sıfırdan yüzde 80'e kadar 45 dakikada şarj edilebileceğini iddia ediyor. Daha yavaş AC ev veya ofis şarjında ise, Peugeot 11kW, 16 amperlik üç fazlı fişle yedi saat 30 dakikada veya 7,4kW, 32 amperlik tek faz çıkışıyla 11 saat ve dokuz dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100'e kadar şarj olabileceğini belirtiyor.
Boyutlar ve Kapasite
E-Expert, 1001 kg taşıma kapasitesi, 6,1 metreküp yük hacmi, 12,4 metre dönüş çapı ve 5,33 metre uzunluğunda, aynalar açıkken 2,2 metrenin "biraz üzerinde" genişliğe ve "biraz üzerinde" 1,94 metre yüksekliğe sahip tek bir uzun dingil mesafesi konfigürasyonunda sunulacak.
Standart Özellikler
E-Expert'in standart özellikleri arasında 10 inç dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri, LED farlar, dört hoparlör, çift sürgülü yan kapılar, arka ahır kapıları, otonom acil frenleme ve kör nokta izleme bulunuyor.
2025 Peugeot E-Expert hakkında daha fazla ayrıntı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık arası) Türkiye lansmanına yaklaştıkça açıklanacak.
2025 Peugeot Expert Türkiye Fiyatı
Uzman dizel çeşitleri – güncellenen model için fiyat belirlenecek
E-Expert – 79.990 dolar
Not: Yukarıdaki tüm fiyatlara yol masrafları dahil değildir.
2025 Peugeot E-Expert Standart Özellikleri
Üç koltuk
LED farlar
10 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı
Dijital gösterge ekranı
Arka görüş kamerası
Dört hoparlörlü ses sistemi
Çift sürgülü yan kapılar
180 derece açılabilen (ahır) arka kapılar
Düşük ışıkta yaya ve bisikletli tespitiyle otonom acil frenleme
Kör nokta izleme
Sürücü dikkat uyarısı
Ön ve arka park sensörleri
Düşük hızlı yaya uyarı sesi
Buz Beyazı (ücretsiz), Artense Gri (690 dolar ekstra), Nera Siyah (690 dolar) ve Titanyum Gri (690 dolar) renk seçenekleri
Peugeot E-Expert'in Türkiye lansmanına yaklaştıkça daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Bu elektrikli van, hem çevreci teknolojileri hem de geniş yük kapasitesiyle iş dünyasında büyük ilgi göreceğe benziyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.