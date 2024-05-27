27 May 2024 - 20:00- Gündem G:

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük'te katıldığı Akşemsettin Hazretleri Anma Törenlerinde sözlü saldırıya maruz kaldı. Davutoğlu, sakinliğini koruyarak saldırgana 'Allah sana hidayet versin' dedi. Olay, tören sırasında Gazi Süleymanpaşa Camii avlusunda gerçekleşti.

Sadiye Dura
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı
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Akşemsettin Hazretleri Anma Törenlerinde Beklenmedik Olay

Hafta sonu Göynük’te düzenlenen 34. Akşemsettin Hazretleri Anma Törenlerine katılan Gelecek Partisi Lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Davutoğlu, törenler sırasında yanına gelen bir vatandaş tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı

"Allah Sana Hidayet Versin"

Törenler esnasında, Gazi Süleymanpaşa Camii avlusunda açılan kitap standında vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, İbrahim Kesgin’in ‘Akşemseddin'in İlahi Aşk Yolu’ kitabını incelerken, bir vatandaşın sözlü taciziyle karşılaştı. Davutoğlu, sakinliğini koruyarak sadece, “Allah sana hidayet versin!” demekle yetindi. Öfkeli vatandaş ise olay yerinden söylenerek uzaklaştı.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı

Türbenin Önünde Yaşanan Saldırı

Akşemsettin Hazretleri Anma Törenleri kapsamında Göynük’te bulunan Davutoğlu, törende kitap standında vatandaşlarla sohbet ederken bir saldırıya maruz kaldı. Yapılan bu tatsız ve anlamsız sözlü saldırının yaşandığı sırada Davutoğlu, İbrahim Kesgin’in ‘Akşemseddin'in İlahi Aşk Yolu’ isimli kitabını inceliyordu.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı

Ak Parti’den Ayrılması Tepki Çekti

Güzel konuşmanın, ahlakın ve güzel düşünmenin erdemini anlatan kitabı incelerken, Göynüklü vatandaş tarafından Ak Parti’den ayrılması nedeniyle taciz edilen Davutoğlu, sabrını koruyarak Ak Partili olduğu anlaşılan vatandaşa sadece ‘Allah’tan hidayet’ diledi.

27 May 2024 - 20:00 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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