Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Göynük’te katıldığı program sırasında sözlü saldırıya maruz kaldı

Akşemsettin Hazretleri Anma Törenlerinde Beklenmedik Olay
Hafta sonu Göynük’te düzenlenen 34. Akşemsettin Hazretleri Anma Törenlerine katılan Gelecek Partisi Lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Davutoğlu, törenler sırasında yanına gelen bir vatandaş tarafından sözlü saldırıya uğradı.
"Allah Sana Hidayet Versin"
Törenler esnasında, Gazi Süleymanpaşa Camii avlusunda açılan kitap standında vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, İbrahim Kesgin’in ‘Akşemseddin'in İlahi Aşk Yolu’ kitabını incelerken, bir vatandaşın sözlü taciziyle karşılaştı. Davutoğlu, sakinliğini koruyarak sadece, “Allah sana hidayet versin!” demekle yetindi. Öfkeli vatandaş ise olay yerinden söylenerek uzaklaştı.
Türbenin Önünde Yaşanan Saldırı
Akşemsettin Hazretleri Anma Törenleri kapsamında Göynük’te bulunan Davutoğlu, törende kitap standında vatandaşlarla sohbet ederken bir saldırıya maruz kaldı. Yapılan bu tatsız ve anlamsız sözlü saldırının yaşandığı sırada Davutoğlu, İbrahim Kesgin’in ‘Akşemseddin'in İlahi Aşk Yolu’ isimli kitabını inceliyordu.
Ak Parti’den Ayrılması Tepki Çekti
Güzel konuşmanın, ahlakın ve güzel düşünmenin erdemini anlatan kitabı incelerken, Göynüklü vatandaş tarafından Ak Parti’den ayrılması nedeniyle taciz edilen Davutoğlu, sabrını koruyarak Ak Partili olduğu anlaşılan vatandaşa sadece ‘Allah’tan hidayet’ diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.