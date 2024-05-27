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Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı!

Zonguldak'ta 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, yaya geçidinden geçmek isterken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinde yapılan incelemeler ve detaylar haberimizde.

İhlas Haber Ajansı
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Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı! mask
Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı!
Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı!
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Zonguldak'ta Feci Kaza

Zonguldak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden geçmek isteyen 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, çevre yolunda meydana geldi.

Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı!

Kazanın Ayrıntıları

Kaza, 34 U 4638 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet K. (39) idaresinde gerçekleşti. Kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Çetinoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında sürüklenen talihsiz kadın, ağır şekilde yaralandı.

Çevredekiler Hemen Yardıma Koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Mine Çetinoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı!

Polis ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri Harekete Geçti

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon sürücüsü Mehmet K.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza mahallinde detaylı inceleme yaparak delil topladı.

Çetinoğlu'nun Cenazesi Hastane Morguna Kaldırıldı

Mine Çetinoğlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

# kaza, polis, trafik, çevre, atatürk

27 May 2024 - 15:34 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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