Feci kaza! Görenler gözlerine inanamadı! Yaya geçidinde kamyonun altında kaldı!

Zonguldak'ta Feci Kaza
Zonguldak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden geçmek isteyen 59 yaşındaki Mine Çetinoğlu, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, çevre yolunda meydana geldi.
Kazanın Ayrıntıları
Kaza, 34 U 4638 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet K. (39) idaresinde gerçekleşti. Kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Çetinoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında sürüklenen talihsiz kadın, ağır şekilde yaralandı.
Çevredekiler Hemen Yardıma Koştu
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Mine Çetinoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri Harekete Geçti
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon sürücüsü Mehmet K.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza mahallinde detaylı inceleme yaparak delil topladı.
Çetinoğlu'nun Cenazesi Hastane Morguna Kaldırıldı
Mine Çetinoğlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.