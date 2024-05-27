Emniyet ve Jandarma’dan Bolu’da huzur operasyonları

Bolu'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerle huzur ve güvenliği sağlama yolunda önemli adımlar attı. Bu dönemde yapılan operasyonlar ve denetimler, güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Aranan kişilerin yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, yapılan çalışmaların etkinliğini gösteriyor.

Okul ve çevresinde yoğun denetimler

Öğrencilerin güvenliği için Bolu'da okul ve çevrelerinde titiz denetimler yapıldı. Toplam 145 okulda gerçekleştirilen bu denetimlerde 786 kişi sorgulandı ve 32 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca, 187 umuma açık yer ve 81 okul servisi de denetim altına alındı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda herhangi bir tabanca veya kurusıkı tabanca bulunmazken, sadece bir adet yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi.

Aranan şahıslar yakalandı

Emniyet ve Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, 0-5 yıl cezası olan 15 kişi, 5-10 yıl cezası olan 4 kişi ve 10 yıl üzeri cezası olan 3 kişi yakalandı. Ayrıca ifade için aranan 31 kişi de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde yakalandı. Bu çalışmalar, aranan şahısların adalete teslim edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Uyuşturucu operasyonlarında başarı

Uyuşturucu madde operasyonları 20 farklı noktada gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda işlem yapılan 12 kişiden 6’sı gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 22,72 gram esrar, 35,43 gram skunk, 51 adet sentetik ecza, 61 adet uyuşturucu hap, 47,02 gram sentetik kannabinoid, 10 gram bonzai, 80,38 gram metamfetamin ve 0,66 gram kokain bulunuyor. Ayrıca, 5 adet hassas terazi ve 13.050 Türk Lirası da ele geçirildi.

Trafik güvenliği

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 19.546 araç ve 17.261 kişi denetlendi. Bu denetimler sonucunda birçok trafik ihlali tespit edildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı da önemli bulgular elde edildi. Bu geniş kapsamlı denetimler, trafik güvenliğini sağlama yolunda atılan önemli adımlar arasında yer aldı.

Denetimler devam edecek

Bolu'da gerçekleştirilen bu başarılı operasyonların ardından, gelecekte de benzer denetimlerin ve uygulamaların artarak devam etmesi planlanıyor. Güvenlik güçleri, toplumun her kesiminin huzur içinde yaşaması için çalışmalarını sürdürecek ve yeni önlemler alacak. Özellikle uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele ön planda tutulacak.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların da bu mücadelede etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguluyor. Halkın güvenlik güçlerine destek olması ve şüpheli durumları bildirmesi, huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük önem taşıyor.