Zeytinyağı fiyatları düştü üretici isyan etti

Üreticide tüketicide şaşkın

Vatandaşı fiyat olarak en çok zorlayanların başında yağlar geliyordu. Ama geçtiğimiz günlerde tam aksi bir durum yaşandı. Litresi en az 250 liradan satılan zeytinyağının litre fiyatı 170 olarak açıklandı. Bu durum hem vatandaşta hem de üreticide şaşkınlık yaratırken üreticiden isyan geldi. Bu fiyatların gerçeği yansıtmadığını belirten sektör yetkilileri şaşkınlıklarını şu ifadelerle belirttiler. “Geçen sezon, sezonun başında zeytinyağının fiyatı, bir hayli yukarıya çıkmıştı. Bir önceki yıl ise fiyatların düşük kaldığını söylüyorduk. Çünkü zeytin dağlarda, kış aylarında bakımı ve hasadı yapılan zor bir üründür. Zeytinyağı geçen sezon gerçek fiyatını buldu diye seviyorduk. TARİŞ, 285 lira fiyat açıklamıştı, piyasada ise ortalama 250 liradan alıcı bulunuyordu. Şimdi bu fiyat, 170-180 liraya geriledi” sözleri ile düşüşün bir hayli çok olduğunu söylediler.

Üreticinin elinde zeytinyağı yok

Uzmanlar Fiyatlarının düşme sebebine dair açıklamalarda da bulundular işte o açıklamalar, “Zeytinyağı fiyatında gerileme yaşanmasının nedenlerinden bazıları şöyle; dünya piyasasındaki zeytinyağı fiyatın da düşmesi ve ülkemizde dökme zeytinyağı ihracatının yasak olmasıdır. Fiyatın daha da aşağıya düşmesini beklemiyoruz ama şu da bir gerçek ki üreticimizin elinde çok miktarda zeytinyağı yok. Tabi elindeki ürününü, hızlıca çıkartan üreticilerimiz, düşüşten çok fazla etkilenmedi. O anlamda şanslılar” dedi.

Olması gereken fiyat 250 TL

Sektör yetkilileri hâlihazırda zeytinyağı fiyatlarının olması gereken fiyatı da söyledi işte o fiyat “Mevcut koşullarda zeytinyağının olması gereken ortalama fiyatı 250 lira civarındadır” diyerek sözlerine son veren yetkililer hak ettikleri veya emeklerinin karşılığı olan fiyatı alacakları düşüncesindeler. Düşüş devam ettiği takdirde üreticide susacağa benzemiyor. Vatandaş ise bu fiyatlardan gayet memnun.