Kastamonu’da Yol Yapım Şantiyesine Ayı Girdi

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki yol yapım şantiyesine giren bir ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ayılar, yiyecek bulma umuduyla yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı. Bu durum, bölge halkı arasında endişeye yol açıyor.

Vatandaşlar Şaşkın ve Endişeli

Ayının şantiyeye girdiği anlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, ayının yol yapım şantiyesinde dolaştığı ve yanından geçen araçlara aldırış etmeden yürüdüğü görülüyor. Şantiyede çalışan işçiler ve sürücüler, ayıyı görünce kısa süreli panik yaşadı. Ancak, ayının saldırgan bir tavır sergilememesi, büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Hava Sıcaklıkları ve Yaban Hayatı Üzerindeki Etkileri

Kastamonu’da hava sıcaklıklarının artması, yaban hayatını da etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, ormanlık alanlardan çıkarak yerleşim yerlerine iniyor. Bu durum, hem insanlar hem de hayvanlar için risk oluşturuyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve yiyecek artıkları ile çöplerin ortalıkta bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Uzmanlardan Öneriler

Yaban hayatı uzmanları, ayıların yerleşim yerlerine inmesini engellemek için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriyor. Çöp bidonlarının kapaklarının sıkıca kapatılması, yiyeceklerin ortalıkta bırakılmaması ve ormanlık alanlara yakın yerlerde dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, ayı ile karşılaşıldığında sakin kalınması ve ani hareketlerden kaçınılması öneriliyor.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Küre ilçesindeki olay, yetkilileri de harekete geçirdi. Şantiye ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Yaban hayatı koruma ekipleri, ayının izini sürerek ormanlık alana geri dönmesini sağladı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.