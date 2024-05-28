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Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısına ilişkin açıklamaları, hayvan hakları savunucuları ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bahçeli'nin tasarının detaylarına dair sorularını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan cevapladı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek? mask
Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?
Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?
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Tanju Özcan'dan Devlet Bahçeli'ye açıklama: Uyutmak Öldürmek Demek!

Tanju Özcan, Devlet Bahçeli'ye sokak köpeklerinin uyutulması konusunda sert yanıt verdi: "Uyutmak öldürmek demek!" diyen Özcan, kısırlaştırma ve barınak merkezlerinin kurulmasını önererek daha insani çözümler talep etti. Yasa tasarısının geleceği belirsizliğini koruyor.

Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

Tanju Özcan'dan Bahçeli'ye yanıt: "Öldürmek kastediliyor"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Devlet Bahçeli'nin sorularına açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özcan, AKP'nin uyutma terimiyle aslında öldürmeyi kastettiğini belirtti. Özcan, "Sayın Devlet Bahçeli, bu kanun teklifini veren AK Parti vekilleri,süreli uyutmaktan bahsetmiyorlar. Onlar hayvanları sonsuza kadar uyutalım derken öldürmeyi kastediyorlar," diyerek tepkisini dile getirdi.

Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

Kısırlaştırma yöntemi tek çözüm mü?

Tanju Özcan, sokak köpekleri sorununa alternatif bir çözüm olarak kısırlaştırma yönteminin önemine dikkat çekti. "Kısırlaştırma bu işin tek çaresi fakat birçok belediyenin kısırlaştırma merkezi yok," ifadeleriyle mevcut altyapı eksikliklerine vurgu yaptı. Özcan, kısırlaştırma merkezlerinin kurulmasının ve yaygınlaştırılmasının sokak hayvanları sorununu daha insani ve kalıcı bir şekilde çözebileceğini savundu.Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

Hükümete çağrı: Kısırlaştırma ve barınak merkezleri kurulsun

Özcan, hükümete yönelik çağrısında, kısırlaştırma ve barınak merkezlerinin kurulması için teşvik verilmesini talep etti. Devlet Bahçeli'den, bu merkezlerin kurulması için hükümete talimat vermesini isteyen Özcan, "Şu hükümete bir talimat verip, kısırlaştırma ve barınak konusunda merkezlerin kurulması için teşvik vermelerini sağlarsanız, Türkiye size minnettar kalır," dedi.Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

Yasa tasarısının geleceği belirsiz

Sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısının geleceği belirsizliğini koruyor. Hayvan hakları savunucuları ve bazı belediye başkanları, tasarının hayvan haklarına aykırı olduğunu savunurken, çözüm olarak kısırlaştırma ve barınak projelerini öneriyorlar. Bu tartışmaların, yasa tasarısının mecliste nasıl bir seyir izleyeceğini belirleyeceği düşünülüyor.Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

Kamuoyunun tepkisi: Sosyal medyada büyük yankı

Yasa tasarısı kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Hayvanseverler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, tasarının geri çekilmesi için kampanyalar başlatmış durumda. Özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan bu tartışmalar, hazırlanan tasarı ile birlikte daha da alevlendi.Bahçeli'nin sorularına Özcan cevap verdi… Uyutmak ne demek?

Etik ve sürdürülebilir çözümler bekleniyor

Tanju Özcan’ın Devlet Bahçeli’ye yaptığı çağrı, sokak hayvanları konusunda daha insancıl ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini vurguluyor. Kısırlaştırma ve barınak merkezlerinin kurulması, sokak hayvanları sorununu kalıcı olarak çözebilecek bir adım olarak görülüyor. Bu süreçte, kamuoyunun da desteğiyle daha etik ve uzun vadeli çözümlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

# türkiye, belediye, Medya

28 May 2024 - 07:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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