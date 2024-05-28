Tır şoförü olmak isteyen kadın ileri sürüş eğitiminde, kadınların gücünü gösteriyor!

Kadın Tır Şoförlerinin Yükselişi: Neslişah Turgan’ın İlham Verici Hikayesi

Tır ehliyetini alan Zarife Neslişah Turgan, ilk uzun yol seferine çıkmak için zorlu ileri sürüş eğitimlerinden geçiyor. Ağır vasıta şoförlüğü için gerekli olan CE sınıfı ehliyeti almasının ardından, Turgan bir lojistik firmasının düzenlediği ileri sürüş eğitimi kursuna katıldı. Bir aylık eğitim sürecini tamamladıktan sonra, ilk uzun yol seferine çıkmaya hazırlanıyor.

Tırlara Olan Tutkusunun Peşinden Gidiyor

Neslişah Turgan, çocukluğundan beri tırlara karşı duyduğu ilgi sayesinde bu mesleğe adım attı. Ailesinde tır şoförü olmamasına rağmen, Turgan’ın bu mesleğe olan ilgisi ve tutkusu, onu ağır vasıta şoförlüğü için CE sınıfı ehliyet almaya yönlendirdi. Şehirlerarası tır şoförlüğüne başlamadan önce, bir lojistik firmasının açtığı tır ileri sürüş eğitimi kursuna katıldı. Turgan, bu kurs süresince defansif sürüş, gece sürüşü, yorgunlukla mücadele ve ekonomik sürüş teknikleri gibi konularda eğitim aldı.

İleri Sürüş Eğitimi ile Güvenli Sürüşe Hazırlık

Neslişah Turgan, aldığı ileri sürüş eğitimleri hakkında, “Biz şu an bir ay boyunca eğitim alıyoruz burada. Yollara çıkmadan önce 'alın arabayı yola çıkın' demiyorlar tabii ki. Bu akademinin zaten varoluş sebebi bu eğitim. Bizleri yola çıktığımızda daha bilgili ve daha mantıklı bir şekilde yollara çıkmamız için bu eğitim var” dedi. Eğitimlerin ardından daha donanımlı bir ağır vasıta şoförü olacağını belirten Turgan, bu sayede uzun yolculuklara daha güvenli bir şekilde çıkabileceğini vurguladı.

Kadınları Her Yerde Görmek İstiyoruz

Turgan, eğitimlerin ardından aynı lojistik firmasında çalışmaya devam edeceğini belirtti. Firmada tek kadın şoför olduğunu dile getiren Turgan, “Ben şu an bizim firmada tekim ve yollarda daha çok kadın kaptan görmek istiyoruz. Biz kadınları her yerde görmek istiyoruz. Özellikle de bu uzun yollarda, bu büyük araçlarla tır kaptanı olarak birçok kadını görmek istiyoruz” dedi.

Tır Sürmenin Zorlukları ve Güvenliği

Tır sürmenin otomobil sürmekten farklı olduğunu belirten Turgan, “İlk kapısını açarken fark ediyorsunuz aradaki farkı. Yani çok fark var ama çok güvenli ve çok özverili bir şekilde zaten oturuyorsunuz o koltuğa. Çünkü gerçekten her şey dört dörtlük yapılmış bu araçlarda. Zorlanacaklarını sanmıyorum. Ama tabii ki fark var. Çok fark var arasında. Bunu o koltuğa oturmadan anlayamazsınız” dedi.

İleri Sürüş Teknikleri ve Yol Güvenliği Uzmanı Fatih Levent Alpay’ın Açıklamaları

Kursiyerlere teorik ve garaj eğitimlerinden tır ileri sürüş tekniklerine kadar birçok konuda eğitim verdiklerini belirten ileri sürüş teknikleri ve yol güvenlik uzmanı Fatih Levent Alpay, “Biz buraya hiçbir şey bilmeyen yani tıra nasıl binilirden başlıyoruz, tırdan nasıl inilire kadar her şeyi öğretiyoruz. Hiçbir şey bilmeden buraya gelen bir arkadaş, buradan tam donanımlı defansif sürüş, gece sürüşü, yorgunlukla mücadele ve ekonomik sürüş teknikleri eğitimlerini alarak aynı zamanda burada da gördüğünüz gibi anti-skid eğitimlerimizi de tamamlayarak arkadaşları kendi şirket bünyemizde istihdam ediyoruz” dedi.

Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Firma bünyesinde kadın şoförleri istihdam etmek istediklerini aktaran Alpay, “Kadınlara biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yani normal arkadaşlarımıza bir öğretiyorsak onlara üç öğretiyoruz ki kadınların da bu sektörde istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz. Erkeklerin yapacağı her işi kadınların da yapabileceğini düşünüyoruz şirket olarak” dedi.

Neslişah Turgan’ın Başarılı Eğitim Süreci

Eğitimlerde yer alan tek kadın kursiyer olan Turgan’ın pist eğitimlerinde de başarı gösterdiğini dile getiren Alpay, “Çok iyi takip ediyor, çok iyi dinliyor ve sınıfta aldığı eğitimlerden sonra pist eğitimleri ve garaj eğitimlerinde de çok başarılı. Yani biz burada sadece Neslişah Hanım gibi eğitime gelen arkadaşlara sınıfta teorik ders vermiyoruz. Yeri geliyor garaja çıkartıyoruz, dorseleri söktürüyoruz, taktırıyoruz, körük kesme operasyonlarını öğretiyoruz, çadır açma kapama, aynı zamanda dediğim gibi dorse sökme takma ve işin en önemli ve en eğlenceli kısmı, öğrenciler için en eğlenceli kısmı anti-skid pist eğitimleri. Burada buzlu bir ortamda veya karlı bir ortamda nasıl fren yapmaları gerektiğini, nasıl engelden kaçmaları gerektiğini tüm katılımcılarımıza öğretiyoruz” diye konuştu.

Kadın Şoförlerin Yükselen Rolü

Kadın şoförlerin, özellikle ağır vasıta sürücülüğü gibi erkek egemen bir sektörde yer almaları, büyük bir başarı ve ilham kaynağı olmaktadır. Neslişah Turgan’ın hikayesi, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin bir kanıtı olarak öne çıkmaktadır. Eğitimlerin ardından yollara çıkacak olan Turgan, kadınların bu sektörde daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor.

Kadın Şoförlerin Geleceği

Bu tür eğitim programları, kadın şoförlerin sektöre kazandırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikaları ve özel eğitim programları sayesinde, ağır vasıta sürücülüğü gibi zorlu mesleklerde daha fazla kadının yer alması mümkün hale gelmektedir. Neslişah Turgan gibi cesur kadınlar, bu alanda öncülük ederek diğer kadınlara ilham kaynağı olmaktadır.