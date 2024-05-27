Bankalar 2024 konut kredi faizlerini açıkladı, En çok tercih edilen konut kredileri hangileri oldu?

Bankalar doldu taştı

Kirada oturan her vatandaşın hayalidir bir gün kendi evinde oturmak. Bunun içinde birçok kişi bankaların konut kredilerine başvuruyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Para Politikası politika faizini yüzde 50’ye kadar çıkarttı. Hemen sonrasında ise bankalar konut kredi faizlerini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte bankalar bilgi almak isteyen insanlarla doldu taştı. Bakalım en çok hangi konut kredileri rağbet görmüş.

Fiyat düşük ama faiz yüksek

İlk sırada Albaraka Türk Bankasının yüzde 3,25 faiz ile 100.000 TL değerinde olan konut kredisi var bu konut kredisi sayesinde ayda sadece 3 bin 320 lira 54 kuruş ödeyerek 10 yılda ev sahibi olabilirsiniz. Eğer ben daha fazla para istiyorum ama daha az faiz istiyorum derseniz o seçeneklerde mevcut. Mesela İş bankasından ayda 7 bin 950 lira 96 kuruş karşılığında yüzde 3,10 faizle 250.000 TL’lik konut kredisi alarak da aynı süre içerisinde ev sahibi olabilirisiniz.

Daha yüksek fiyatlı konut kredileri de mevcut

Ama derseniz ki bu meblağlar düşük bunlar ile ev alınmaz daha yüksek fiyatlı konut kredileri de mevcut. Yine Albaraka Türk bankasının 500.000 TL değerinde yüzde 3,25 faizle ayda 16 bin 607 lira 69 kuruş ödeyerek 120 ayda ev sahibi olabilirsiniz. Bu konut kredisinin daha düşük faizde olanı da var. Akbank da aylık 16 bin 140 lira 49 kuruş ödeyerek 120 ay içerisinde ev sahibi olabilirsiniz.

Konut kredileri çok fazla biz bir kısmını sizler için derledik eğer daha fazla merak ettikleriniz varsa bankaların web sitelerinden ya da bankalara giderek bilgi sahibi olabilirsiniz.