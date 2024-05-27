Bolu’da kafede kanlı hesaplaşma: Bıçaklı saldırı ile yaralandı!

Bolu’da Anıtpark'ta bulunan bir kafede yaşanan olay, kentin gündemine oturdu. Sercan G. (27) ile Serhat E. (27) ve kardeşi Enes E. (21) arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kafede meydana gelen bu üzücü olayda, Sercan G. bacağından bıçaklanarak yaralandı. İşte olayın detayları...

Tartışma yumruklarla başladı

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede başladı. Sercan G. ile Serhat E. ve kardeşi Enes E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yumruklar havada uçuştu. Vatandaşların araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

Ertesi gün yine karşılaştılar

Ertesi gün öğlen saatlerinde Serhat E., kardeşi Enes E. ve yanlarındaki 5-6 kişilik grup, Anıtpark’ta bulunan bir kafede Sercan G. ile karşılaştı. Konuşmak üzere yanına gelen abi-kardeş ve arkadaşları, kafe içinde yeniden kavga çıkardı.

Bıçaklı saldırı ve kaçış

Kavga sırasında Sercan G., bacağından bıçaklandı. Kavgaya karışan grup, olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sercan G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Sercan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.