Milli voleybolcuların uçak krizi: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'ten THY'ye sert eleştiri

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, son Amerika seyahatlerinde yaşadıkları uçak krizi nedeniyle Türk Hava Yolları'na (THY) yönelik tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Avrupa Şampiyonu olan milli takım oyuncuları, 13 saatlik Amerika yolculuğu için özel uçak tahsis edilmediği ve ekonomi sınıfında uçmak zorunda kaldıkları için rahatsızlıklarını belirttiler.

“Bize gelince ekonomi”

Milli voleybolcular Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, seyahat koşullarından duydukları memnuniyetsizliği sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Ebrar Karakurt, "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi" ifadesiyle THY'ye yönelik eleştirilerini sert bir şekilde dile getirdi.

Ebrar ve Zehra'nın tepkileri büyüyor

Ebrar Karakurt'un ardından Zehra Güneş de yaşanan duruma tepkisini gösterdi. Zehra, "Avrupa Şampiyonu olmuş bir takım olarak böyle bir muameleyi hak etmiyoruz" diyerek THY'yi eleştirdi. Bu tepkilere diğer milli oyuncular Hande Baladın, Eda Erdem, Simge Aköz ve Aslı Kalaç da katıldı.

Geçmişte de tartışma yaratmıştı

Bu tür seyahat ayrımcılığına yönelik tepkiler, daha önce de gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan voleybol takımı yurda tarifeli uçakla dönerken, milli futbol takımı Ermenistan maçına THY’nin özel uçağıyla gitmişti. Bu durum da büyük tartışmalara neden olmuştu.

13 saatlik ekonomi sınıfı yolculuğu

Milletler Ligi maçları nedeniyle Amerika'ya seyahat eden A Milli Kadın Voleybol takımı, 13 saat süren uçuşlarını ekonomi sınıfında geçirmek zorunda kaldı. Bu uzun ve yorucu yolculuk sonrası oyuncuların yorgunluğu ve memnuniyetsizliği sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medyada büyük yankı

Ebrar Karakurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başlayan tepkiler, kısa sürede diğer oyuncuların da katılmasıyla büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları da milli sporculara destek mesajları gönderdi ve THY’yi eleştiren paylaşımlar yaptı.