At yarışı severlere müjde! Atyarışı.com ile yeni bir dönem başlıyor

Doğan Online, Türkiye'nin öncü internet şirketlerinden biri olarak, e-ticaret ve dijital platformlardaki başarısını at yarışı sektörüne taşıyor. Nesine.com, Hepsiburada.com ve Hepsipay.com gibi dev sitelerin arkasındaki isim olan Doğan Online, Nisan ayında hayata geçirdiği Atyarışı.com ile at yarışlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yasal elektronik bayisi olarak hizmet veren Atyarışı.com, şans oyunlarındaki liderliğini at yarışı alanında da sürdürmeyi hedefliyor.

Uzman yorumcular ve hazır kuponlar

Atyarışı.com, uzman yorumcular tarafından hazırlanan hazır kuponlar, yarışlara dair özel yorumlar ve güçlü istatistiklerle kullanıcılarının şansını artırıyor. Barış Düşmez, Zadik Gökoğlu, Atahan Zilcioğlu, Enver Arslan, Burak Sipahiler, Fuat Çakar ve Yalçın Akağaç gibi Türkiye'nin önde gelen at yarışı yorumcuları, platformun YouTube kanalında her gün canlı yayınlar yaparak yarışseverlere benzersiz içerikler sunuyor.

Canlı yayınlarla yarış heyecanı

Atyarışı.com, TJK TV ile yurt içi ve yurt dışı yarışlarını canlı izleme imkanı sunarak yarışseverlerin yarışları anbean takip etmesini sağlıyor. Kullanıcı dostu web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları ile büyük beğeni toplayan platform, kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Kampanyalarla daha fazla kazanın

Atyarışı.com, kullanıcılarına sunduğu çeşitli kampanyalarla at yarışı tutkunlarının heyecanını katlıyor. Üye olan herkese koşulsuz 100 TL hediye eden platform, her gün tek seferde yapılacak ilk 250 TL ve üstü para transferlerinde banka komisyonu bedelini de karşılıyor. Ayrıca, 6'lı Ganyan Kuponu'nda tek ayaktan yatan ve yatan ayaktaki tercihi tek at olan kuponlar için kupon bedelinin yüzde 50’sini iade ediyor.

E-ticaret tecrübesi ile yenilikçi yaklaşımlar

Türkiye'nin e-ticaret devlerinden biri olan Doğan Online’ın deneyim ve bilgisi ile oluşturulan Atyarışı.com, kullanıcılarına yenilikçi ve interaktif bir platform sunuyor. At yarışı tutkunları, yarışları canlı takip ederken aynı zamanda uzman yorumları ve zengin içeriklerle donatılmış bir platformda bulunmanın keyfini yaşıyor.

Ünlü isimlerle özel programlar

Atyarışı.com, her hafta ünlü isimlerle gerçekleştirilen özel programlarla yarışseverlere farklı ve eğlenceli içerikler sunuyor. Bu programlar, yarış heyecanını artırırken aynı zamanda kullanıcıların bilgi ve deneyimlerini de zenginleştiriyor.

Gelecek kampanyalarla daha fazla heyecan

Platform, dönem boyunca düzenleyeceği yeni kampanyalarla yarış heyecanına ortak olmaya devam edecek. Atyarışı.com, at yarışı tutkunlarına daha fazla kazanç ve eğlence sunmak için yenilikçi kampanyalar ve içerikler ile hizmet vermeye devam edecek.