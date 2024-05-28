28 May 2024 - 10:05- Spor G:

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Borussia Dortmund ile yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde genç yetenek Arda Güler'in performansı hakkında konuştu. Ancelotti, Güler'in finalde oynama ihtimalini değerlendirdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı? mask
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu kritik maç öncesinde genç yıldız Arda Güler'e şans verip vermeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

Ancelotti'nin açıklamaları

Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde bir basın günü etkinliği düzenledi. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

Arda Güler finalde forma giyecek mi?

Arda Güler'in finalde forma giyip giymeyeceği sorusu üzerine Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

Ancelotti: "İyi işler yaptık"

Ancelotti, sezon boyunca takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurguladı. Finale kalarak başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Ancelotti, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık." şeklinde konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

Borussia Dortmund hakkında yorumlar

Favori olduklarını düşünmediklerini söyleyen Ancelotti, Borussia Dortmund'un iyi bir takım olduğunu ve PSG ile Atletico Madrid'i eleyerek bunu gösterdiğini belirtti. "Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması! Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak mı?

Her finalde aynı heyecan

Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan Ancelotti, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor." dedi.

Genç yeteneğe şans verilecek mi?

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon henüz forma giymedi ve final tecrübesi bulunmuyor. Ancak Ancelotti'nin açıklamaları, genç yeteneğin finalde sahaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. Ancelotti'nin bu açıklamaları, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Final maçı öncesi son hazırlıklar

Real Madrid, final maçı öncesinde hazırlıklarını Madrid'deki tesislerinde sürdürüyor. Takım, yüksek motivasyonla çalışmalarına devam ediyor ve final maçında en iyi performanslarını sergilemek için hazırlıklarını tamamlıyor. Arda Güler'in de bu süreçte takıma önemli katkılar sağlayabileceği ifade ediliyor.

# spor

28 May 2024 - 10:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL