Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu kritik maç öncesinde genç yıldız Arda Güler'e şans verip vermeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti'nin açıklamaları

Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde bir basın günü etkinliği düzenledi. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arda Güler finalde forma giyecek mi?

Arda Güler'in finalde forma giyip giymeyeceği sorusu üzerine Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.

Ancelotti: "İyi işler yaptık"

Ancelotti, sezon boyunca takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurguladı. Finale kalarak başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Ancelotti, "Şimdi cumartesiye kadar bunun zevkini çıkaracağız. İyi işler yaptık." şeklinde konuştu.

Borussia Dortmund hakkında yorumlar

Favori olduklarını düşünmediklerini söyleyen Ancelotti, Borussia Dortmund'un iyi bir takım olduğunu ve PSG ile Atletico Madrid'i eleyerek bunu gösterdiğini belirtti. "Real Madrid bu tip turnuvalar için doğmuş, çok özel bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Her finalde aynı heyecan

Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan Ancelotti, "Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor." dedi.

Genç yeteneğe şans verilecek mi?

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon henüz forma giymedi ve final tecrübesi bulunmuyor. Ancak Ancelotti'nin açıklamaları, genç yeteneğin finalde sahaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. Ancelotti'nin bu açıklamaları, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Final maçı öncesi son hazırlıklar

Real Madrid, final maçı öncesinde hazırlıklarını Madrid'deki tesislerinde sürdürüyor. Takım, yüksek motivasyonla çalışmalarına devam ediyor ve final maçında en iyi performanslarını sergilemek için hazırlıklarını tamamlıyor. Arda Güler'in de bu süreçte takıma önemli katkılar sağlayabileceği ifade ediliyor.