28 May 2024 - 09:25- Spor G:

Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanını Atatürk Stadyumu'nda coşkulu taraftar desteğiyle gerçekleştirdi. Play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan takım, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu mask
Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu
Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu
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Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor, play-off finali öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Atatürk Stadyumu'nda yapılan bu antrenman, takımın Süper Lig hedefine olan inancını ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Finalde rakip Bodrumspor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek direkt play-off finaline yükselme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs’ta Yeni Adana Stadyumu’nda Bodrumspor ile karşılaşarak Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesi yapılan son antrenman, takımın hazırlıklarını tamamlaması açısından büyük bir öneme sahipti.

Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Antrenman detayları

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi. Bu antrenman, takımın fiziksel ve mental olarak Bodrumspor karşılaşmasına hazır olduğunu gösterdi.
Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Taraftarın coşkusu ve desteği

Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar, maraton tribününü doldurarak takıma büyük bir destek verdi. Tezahürat ve meşalelerle adeta maç havası yaratan taraftarlar, takımın Süper Lig yolundaki mücadelesine olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu. Taraftarların bu coşkusu, oyunculara moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Teknik Direktör Demirbakan’ın açıklamaları

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Takım olarak Süper Lig hedefine odaklandık. Oyuncularımın sahada gösterdiği performanstan ve taraftarımızın desteğinden çok memnunum. Bodrumspor karşısında da aynı kararlılık ve inançla mücadele edeceğiz" dedi.

Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Süper Lig hayali

Sakaryaspor, uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükselme hayalini gerçekleştirmek için Bodrumspor karşısında zorlu bir sınav verecek. Takımın son antrenmandaki performansı ve taraftar desteği, bu önemli maç öncesinde büyük bir moral kaynağı oldu. Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs günü oynanacak finalde ellerinden gelenin en iyisini yaparak Süper Lig vizesi almayı hedefliyor.

# destek, atatürk

28 May 2024 - 09:25 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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