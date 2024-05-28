Sakaryaspor, Süper Lig yolunda son antrenmanında taraftar desteğiyle coştu

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sakaryaspor, play-off finali öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Atatürk Stadyumu'nda yapılan bu antrenman, takımın Süper Lig hedefine olan inancını ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Finalde rakip Bodrumspor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ederek direkt play-off finaline yükselme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs’ta Yeni Adana Stadyumu’nda Bodrumspor ile karşılaşarak Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesi yapılan son antrenman, takımın hazırlıklarını tamamlaması açısından büyük bir öneme sahipti.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi. Bu antrenman, takımın fiziksel ve mental olarak Bodrumspor karşılaşmasına hazır olduğunu gösterdi.

Taraftarın coşkusu ve desteği

Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar, maraton tribününü doldurarak takıma büyük bir destek verdi. Tezahürat ve meşalelerle adeta maç havası yaratan taraftarlar, takımın Süper Lig yolundaki mücadelesine olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu. Taraftarların bu coşkusu, oyunculara moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Teknik Direktör Demirbakan’ın açıklamaları

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, "Takım olarak Süper Lig hedefine odaklandık. Oyuncularımın sahada gösterdiği performanstan ve taraftarımızın desteğinden çok memnunum. Bodrumspor karşısında da aynı kararlılık ve inançla mücadele edeceğiz" dedi.

Süper Lig hayali

Sakaryaspor, uzun yıllar sonra Süper Lig'e yükselme hayalini gerçekleştirmek için Bodrumspor karşısında zorlu bir sınav verecek. Takımın son antrenmandaki performansı ve taraftar desteği, bu önemli maç öncesinde büyük bir moral kaynağı oldu. Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs günü oynanacak finalde ellerinden gelenin en iyisini yaparak Süper Lig vizesi almayı hedefliyor.