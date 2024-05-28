Bolulu sporcular, Düzce'de düzenlenen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası'nda rakip tanımadı. Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Antalya'dan gelen rakiplerini mağlup eden Bolulu güreşçiler, turnuvada büyük başarılara imza attı. Emircan Halisçelik ve Ahmet Zeyd Özer’in kazandığı altın madalyalarla Bolu GSK ve Bolu Ata takımları öne çıktı.

Dördüncü geleneksel turnuva

Düzce Belediyesi tarafından Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer anısına düzenlenen turnuvanın bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen bu önemli etkinlik, 10 ilden 200 küçük güreşçinin katılımıyla Özkan Olcay Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla yapıldı.

Turnuvanın önemi

Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen bu turnuva, bölgedeki genç güreşçilere ilham kaynağı olmasının yanı sıra güreş sporunun yaygınlaşmasına da katkıda bulunuyor. Turnuvayı, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ve Zafer kardeşlerin yakınları da izledi.

Bolu'nun büyük başarısı

Bolu, bu prestijli turnuvada öne çıkan iller arasında yer aldı. Bolu Gençlik Spor Kulübü (GSK) ve Bolu Ata Spor Kulübü'nden katılan güreşçiler, farklı kilolarda önemli dereceler elde etti.

Bolu’nun gururları

38 kiloda Bolu GSK'dan Emircan Halisçelik birinci olarak altın madalya kazandı. Aynı şekilde 41 kiloda Yağız Okar ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı. 44 kiloda ise Ahmet Zeyd Özer birinci olarak Bolu GSK’nın gururu oldu. 78 kiloda Muhammed Ege Güngör, Bolu Ata adına yarışarak altın madalyayı kazandı ve büyük bir başarıya imza attı.

Dereceler ve takım sıralaması

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

30 kiloda: 1. Muhammed Yasir Soyer (Kocaeli), 2. Muhammet Kuba (Düzce), 3. Yusuf Çelikkol (Sakarya).

34 kiloda: 1. Bilal Zurnacı (Düzce), 2. Yahya Cebrailoğlu (Kocaeli), 3. Berat Efe (Kocaeli).

38 kiloda: 1. Emircan Halisçelik (Bolu GSK), 2. Abdurrahim Volkan (Kocaeli), 3. Yiğit Hamza Doğrul (Düzce).

41 kiloda: 1. Uğur Sapaz (Kocaeli), 2. Yağız Okar (Bolu GSK), 3. Muhammet Emir Aygın (Kocaeli).

44 kiloda: 1. Ahmet Zeyd Özer (Bolu GSK), 2. Zubayr Tolibov (Pendik), 3. Enes Yazıcı (Kocaeli).

48 kiloda: 1. Bedirhan Zeki Demir (Antalya), 2. Harun Ceri (Pendik), 3. Yahya Kuzey Satır (Pendik).

52 kiloda: 1. İbrahim Armutlu (Antalya), 2. Ahmet Eymen Kılıç (Sakarya), 3. Osman Yıldız (Kocaeli).

57 kiloda: 1. Ömer Berk Yılmaz (Düzce), 2. Mesut Ertürk Kösen (Kocaeli).

62 kiloda: 1. Emirhan Yüksel (Antalya), 2. Mustafa Halit Yıldız (Pendik), 3. Gökalp Açıkgöz (Sakarya).

68 kiloda: 1. Ali Koçak (Sakarya).

78 kiloda: 1. Muhammed Ege Güngör (Bolu Ata), 2. Kayra Altunyıldız (Bolu GSK), 3. Mete Kamiloğlu (Sakarya).

88 kiloda: 1. Metin Kenan Çalışkan (Antalya), 2. Mert Gün (Bolu GSK), 3. İsmail Hakkı Altınoğlu (Pendik).

Turnuva sonunda yapılan takım sıralamasında ise Kocaeli birinci, Pendik ikinci ve Düzce üçüncü oldu.