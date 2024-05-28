Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de transfer dönemi hız kazandı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Süper Lig'in iki devi, Galatasaray ve Trabzonspor, Boluspor’un genç yıldızı için yarışa girdi. İşte transferin detayları ve merak edilenler...

Galatasaray’ın Oulare ilgisi

Galatasaray, scout ekiplerinden gelen olumlu raporlarla Naby Oulare'yi transfer listesine ekledi. Genç stoperin teknik yetenekleri ve fiziksel özellikleri, Galatasaray'ın ilgisini çekti. Özellikle sahadaki liderlik vasıfları ve genç yaşta gösterdiği olgunluk, sarı kırmızılıların Oulare'yi transfer listesinin üst sıralarına taşıdı.

Trabzonspor da devrede

Trabzonspor ise Naby Oulare'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, Boluspor ile yakın zamanda temas kurarak resmi transfer girişimlerinde bulunmayı planlıyor. Trabzonspor’un, Oulare'nin menajeriyle iletişime geçerek transfer sürecini hızlandırmak için eski oyuncusu Gineli Yattara’yı devreye sokacağı belirtiliyor.

Oulare’nin geleceği

Boluspor’un başarılı stoperi Naby Oulare, Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor’un yakın takibinde. Hangi takımın genç yeteneği kadrosuna katacağı ise büyük merak konusu. Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline gelen Oulare'nin geleceği, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Tarihi transfer savaşı

Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki bu tarihi transfer savaşı, Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde büyük bir heyecan yaratıyor. Oulare’nin kariyerinde atacağı adım, Türk futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Naby Oulare kimdir?

Naby Oulare, 19 yaşında Boluspor altyapısına katıldı ve geçtiğimiz sezon A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. 21 yaşındaki ve 1.77 boyundaki Gineli stoper, hem savunmadaki başarısı hem de attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Oulare, geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla 32 maça çıktı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabilen Oulare, Süper Lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.