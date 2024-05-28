28 May 2024 - 09:05- Spor G:

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Boluspor’da forma giyen yıldız ile ilgileniyor. Trabzonspor, sarı-kırmızılı ekibe transferde rakip oldu. İşte detaylar...

Mustafa Aykan
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Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı mask
Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı
Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı
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Sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de transfer dönemi hız kazandı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Süper Lig'in iki devi, Galatasaray ve Trabzonspor, Boluspor’un genç yıldızı için yarışa girdi. İşte transferin detayları ve merak edilenler...

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Galatasaray’ın Oulare ilgisi

Galatasaray, scout ekiplerinden gelen olumlu raporlarla Naby Oulare'yi transfer listesine ekledi. Genç stoperin teknik yetenekleri ve fiziksel özellikleri, Galatasaray'ın ilgisini çekti. Özellikle sahadaki liderlik vasıfları ve genç yaşta gösterdiği olgunluk, sarı kırmızılıların Oulare'yi transfer listesinin üst sıralarına taşıdı.

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Trabzonspor da devrede

Trabzonspor ise Naby Oulare'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Karadeniz ekibi, Boluspor ile yakın zamanda temas kurarak resmi transfer girişimlerinde bulunmayı planlıyor. Trabzonspor’un, Oulare'nin menajeriyle iletişime geçerek transfer sürecini hızlandırmak için eski oyuncusu Gineli Yattara’yı devreye sokacağı belirtiliyor.

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Oulare’nin geleceği

Boluspor’un başarılı stoperi Naby Oulare, Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor’un yakın takibinde. Hangi takımın genç yeteneği kadrosuna katacağı ise büyük merak konusu. Transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline gelen Oulare'nin geleceği, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Tarihi transfer savaşı

Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki bu tarihi transfer savaşı, Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde büyük bir heyecan yaratıyor. Oulare’nin kariyerinde atacağı adım, Türk futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

Naby Oulare kimdir?

Naby Oulare, 19 yaşında Boluspor altyapısına katıldı ve geçtiğimiz sezon A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. 21 yaşındaki ve 1.77 boyundaki Gineli stoper, hem savunmadaki başarısı hem de attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Oulare, geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla 32 maça çıktı, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabilen Oulare, Süper Lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Galatasaray istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Bolusporlu yıldız isim için transfer savaşı başladı

# boluspor, karadeniz

28 May 2024 - 09:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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