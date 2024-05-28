Bolu vefat edenler.. 28 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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FEDİME AYDOĞAN

Yenimahalle Mahallesi halkından, merhum Rıfat AYDOĞAN’ın eşi, Meryem ROZAN, Satı GÜNCEK, Fedime, Mahmut, Ali, merhum Kadir AYDOĞAN’ın anneleri;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yenimahalle Mahalle mezarlığına defnedilecektir.

MAHİRE ÇELEN

Seben İlçesi Yuva Köyü halkından, İsmail ÇELEN’in eşi, Nazan Gönüllü, Hatice ve Sevriye ÇELİK, Fatma IŞIK, Mücahit ve Ali ÇELEN’in anneleri;

Cenazesi bugün ikindi ve cenaze namazından sonra Seben Yuva Köyü mezarlığına defnedilecektir.

Saat 14.30 Aktaş Camii önünden araç kaldırılacaktır.

HÜSEYİN ÇİÇEK

Avşar Köyü Gidiriş Mahallesi halkından, Sağlık Mahallesi’nde ikamet eden, Abdullah ve merhum Ayhan ÇİÇEK, Aysel YILDIRANER’in babaları, Kemal, Demet, Elif ve Samet’in dedeleri, Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli;

Cenazesi bugün Hacı Nakkaş Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yenigüney Köyü mezarlığına defnedilecektir.