Bolu vefat edenler.. 28 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

FEDİME AYDOĞAN
Yenimahalle Mahallesi halkından, merhum Rıfat AYDOĞAN’ın eşi, Meryem ROZAN, Satı GÜNCEK, Fedime, Mahmut, Ali, merhum Kadir AYDOĞAN’ın anneleri;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yenimahalle Mahalle mezarlığına defnedilecektir.
MAHİRE ÇELEN
Seben İlçesi Yuva Köyü halkından, İsmail ÇELEN’in eşi, Nazan Gönüllü, Hatice ve Sevriye ÇELİK, Fatma IŞIK, Mücahit ve Ali ÇELEN’in anneleri;
Cenazesi bugün ikindi ve cenaze namazından sonra Seben Yuva Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Saat 14.30 Aktaş Camii önünden araç kaldırılacaktır.
HÜSEYİN ÇİÇEK
Avşar Köyü Gidiriş Mahallesi halkından, Sağlık Mahallesi’nde ikamet eden, Abdullah ve merhum Ayhan ÇİÇEK, Aysel YILDIRANER’in babaları, Kemal, Demet, Elif ve Samet’in dedeleri, Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli;
Cenazesi bugün Hacı Nakkaş Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yenigüney Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.