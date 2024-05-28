

Ankara-Bolu Karayolu'nda Korkutan Yangın

Ankara-Bolu karayolunda seyir halindeki Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, saat 21.00 sularında meydana geldi ve yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hızlı Müdahale ve Kurtarma

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında otobüste bulunan 10 yolcu ve 3 personel yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Ancak, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik arızası veya mekanik bir sorundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangının çıkış sebebi detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.