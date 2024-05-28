Ankara-Bolu Karayolu'nda Korkutan Yangın
Ankara-Bolu karayolunda seyir halindeki Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, saat 21.00 sularında meydana geldi ve yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Hızlı Müdahale ve Kurtarma
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında otobüste bulunan 10 yolcu ve 3 personel yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Ancak, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının Sebebi Araştırılıyor
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik arızası veya mekanik bir sorundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangının çıkış sebebi detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.