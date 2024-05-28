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Ankara-Bolu yolunda seyir halindeki otobüste yangın dehşeti! Personel ve yolcular canını zor kurtardı!

Ankara-Bolu karayolunda seyir eden Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 10 yolcu ve 3 personel yara almadan kurtuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Ankara-Bolu yolunda seyir halindeki otobüste yangın dehşeti! Personel ve yolcular canını zor kurtardı! mask
Ankara-Bolu yolunda seyir halindeki otobüste yangın dehşeti! Personel ve yolcular canını zor kurtardı!
Ankara-Bolu yolunda seyir halindeki otobüste yangın dehşeti! Personel ve yolcular canını zor kurtardı!
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Ankara-Bolu Karayolu'nda Korkutan Yangın

Ankara-Bolu karayolunda seyir halindeki Hatay Gökbey Seyahat firmasına ait bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, saat 21.00 sularında meydana geldi ve yangın kısa sürede yayıldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ankara-Bolu yolunda seyir halindeki otobüste yangın dehşeti! Personel ve yolcular canını zor kurtardı!

Hızlı Müdahale ve Kurtarma

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay sırasında otobüste bulunan 10 yolcu ve 3 personel yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Ancak, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ankara-Bolu yolunda seyir halindeki otobüste yangın dehşeti! Personel ve yolcular canını zor kurtardı!

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik arızası veya mekanik bir sorundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangının çıkış sebebi detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.
# polis, ankara

28 May 2024 - 09:38 Ankara- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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