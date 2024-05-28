Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü



Bolu’da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Paniği

Bolu'da, D-100 kara yolu Çaydurt mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın iki katını tamamen sardı. Alevleri gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, yangının akaryakıt istasyonuna sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Hızlı ve etkili müdahale sayesinde, yangın kontrol altına alınarak istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu, 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Akaryakıt istasyonunda yaşanan bu olay, büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine sebep oldu.