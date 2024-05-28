28 May 2024 - 09:49- Asayiş G:

Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Bolu’da D-100 kara yolu Çaydurt mevkiindeki akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde çıkan yangın büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü mask
Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
+3
Haber albümü için resme tıklayın


Bolu’da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Paniği

Bolu'da, D-100 kara yolu Çaydurt mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun 3 katlı ofisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın iki katını tamamen sardı. Alevleri gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, yangının akaryakıt istasyonuna sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Hızlı ve etkili müdahale sayesinde, yangın kontrol altına alınarak istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu, 3 katlı ofisin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı. Akaryakıt istasyonunda yaşanan bu olay, büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine sebep oldu.Bolu’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

28 May 2024 - 09:49 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL