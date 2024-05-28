Süper lig takımlarını kıskandıracak saha! Tek rakibi Trabzon Papara Park

Mersin'in önemli üretim ve turizm merkezlerinden biri olan Aydıncık ilçesinde, denize sıfır rakımda konumlanan bir halı saha, manzarası ve konumu ile görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Soğuksu mevkiinde yer alan bu saha, deniz ve Toros dağlarının birleştiği noktada, adeta bir spor cennetini andırıyor. Süper Lig takımlarında bile rastlanmayan bu manzara, sahada futbol oynayan gençler arasında popüler bir espri konusu haline gelmiş durumda: "Topu atan getirir!"

Denize sıfır sahada futbol keyfi

Bu eşsiz halı saha, bir tarafı denize sıfır rakımda olup, diğer tarafı şehir ve Toros Dağları manzarasına sahip olan yüksek bir tepeye kurulmuş. Saha, ilçenin gençleri tarafından haftanın iki günü maç yapmak için tercih ediliyor. Gençlerden Ahmet Erhan, burada futbol oynamanın büyük bir keyif olduğunu belirterek, "Gündüzleri çalışıyoruz, iş bitince gelip burada futbol oynuyoruz. Ben böyle bir sahayı ilk defa görüyorum, çok güzel bir yer. Allah'tan yukarıda file var. Aramızda 'topu atan gider alır gelir' diye espri de var. Süper lig takımlarında bile böyle bir manzara yok" dedi.

Gençlerin yeni buluşma noktası

Halı sahaya gelenlerden Reşat Kaya ise bu manzarayı daha önce hiç görmediklerini, işten sonra arkadaşlarıyla geldiklerini ifade etti. Gençler, sahada maç yaparken, yukarıda bulunan fileler sayesinde topun denize veya uçuruma gitme riskinin olmadığını belirtiyor. Bu özellik, sahada güvenli bir oyun ortamı sağlıyor ve gençlerin gönül rahatlığıyla spor yapmalarına olanak tanıyor.

Spor alanlarına yapılan yatırımlar

Mersin, hem üretim hem de turizm alanında önemli bir merkez olmanın yanı sıra, spor alanında da önemli yatırımlar yapıyor. Kurumlar aracılığıyla yapılan bu yatırımlar, özellikle gençlerin sporla buluşmasını sağlıyor. Aydıncık ilçesindeki bu halı saha da bu yatırımların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Manzara ve güvenlik bir arada

Denize sıfır bir tepeye kurulan bu halı saha, manzarasıyla adeta bir spor alanından daha fazlasını sunuyor. Gençler, böyle bir manzaraya sahip sahada futbol oynamanın ayrıcalıklı bir deneyim olduğunu vurgularken, sahada alınan güvenlik önlemleri de spor yaparken kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor.