D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis trafikte zor anlar yaşatıyor!



Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Sürücüler Dikkatli Olmalı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sisin etkisi oldukça yoğun hissedildi. Sis nedeniyle sürücüler, yolun bazı bölümlerinde sadece 35 metre ileriyi görebildi.

Trafik Ekiplerinden Uyarı: Yakın Takip ve Aşırı Hızdan Kaçının

Bölgeden geçen sürücüler, yoğun sis nedeniyle oldukça dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakından takip yapmamaları, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda sık sık uyardı. Ekipler, güvenli sürüş için hız sınırlarına uymanın önemine vurgu yaptı.

Sisli Havalarda Güvenli Sürüş İçin Öneriler

Yoğun sis altında araç kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Sürücüler, düşük hızla seyretmeli ve takip mesafesini artırmalıdır. Ayrıca, sis farları açık tutulmalı ve aniden durma veya şerit değiştirme gibi ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Bu tür hava koşullarında yola çıkmadan önce hava durumu raporlarını takip etmek de hayati önem taşımaktadır.

Bolu Dağı'nda Sisli Hava Koşulları Sürecek mi?

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bolu Dağı ve çevresinde sisli hava koşullarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle bölgeden geçiş yapacak sürücülerin önlem alması ve trafik kurallarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.